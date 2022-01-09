Trabzonspor formasıyla fırtınlar estiren Andreas Cornelius'un istatistikleri parmak ısırtıyor!





ORTALAMASI 0,52

Trabzonspor'da 21 karşılaşmaya çıkan Cornelius, maç başına 0,52 gol ortalamasıyla oynayarak şu ana kadar bu alandaki en yüksek gol istatistiğine imza attı. Trabzonspor'a gelmeden önce en skorer performanslarına Kopenhag forması ile Danimarka'da imza atan Cornelius, 2012-2013'te 44 maçta attığı 20 golle maç başına 0,45 gol ortalaması ile 2016- 2017'de ise 48 maçta 21 gole maç başına 0,43 gol ortalaması ile oynamıştı.