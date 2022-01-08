Andreas Cornelius’tan kariyer zirvesi! Trabzonspor’da altın çağını yaşıyor

Trabzonspor forması altında Kopenhag'daki gol ortalamasını geride bırakmayı başaran ve 1'i Avrupa 10'u Süper Lig'de olmak üzere 21 maçta 11 gol atan Cornelius, takımının ligin zirvesinde yer almasında da önemli bir pay sahibi oldu.