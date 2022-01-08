Andreas Cornelius'tan kariyer zirvesi! Trabzonspor'da altın çağını yaşıyor
Yeni Malatayspor maçında Trabzonspor'a galibiyeti getiren tek golü atan Andreas Cornelius, bu sezon Bordo-Mavili forma altında 21. maçında 11. golünü attı. Danimarkalı golcü, Trabzonspor'daki skorer performansıyla kariyerinin zirvesine çıktı.
Trabzonspor'un sezon başında 4 milyon 873 bin Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Parma'dan transfer ettiği Andreas Cornelius, kariyerinin altın çağını Bordo-Mavili forma altında yaşıyor.
Son olarak Yeni Malatyaspor ağlarını sarsan ve bu sezon Trabzonspor forması ile 21. maçında 11. golünü atan Danimarkalı forvet, önemli bir başarıya imza atmayı bildi.
Trabzonspor'a gelmeden önce en skorer performanslarına Kopenhag forması ile Danimarka'da imza atan Cornelius, 2012-2013'te 44 maçta attığı 20 golle maç başına 0,45 gol ortalaması ile 2016-2017'de ise 48 maçta 21 gole maç başına 0,43 gol ortalaması ile oynamıştı.
Trabzonspor forması altında Kopenhag'daki gol ortalamasını geride bırakmayı başaran ve 1'i Avrupa 10'u Süper Lig'de olmak üzere 21 maçta 11 gol atan Cornelius, takımının ligin zirvesinde yer almasında da önemli bir pay sahibi oldu.