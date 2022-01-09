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    • Spor
    • 09.01.2022 13:54
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    • 09.01.2022 14:15
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    Galatasaray'da Okan Kocuk pişmanlığı! Muslerayı bile geride bıraktı

    Galatasaray'ın sezon başında Giresunspor'a kiraladığı kaleci Okan Kocuk, Sarı-Kırmızılı takımın mevcut kalecileri Fernando Muslera ve İsmail Çipe'yi perfromansı ile geride bıraktı. Okan'ın kiralanması camiada pişmanlık yarattı.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Takvim Özel | Muslera’yı bile geride bıraktı

    Tecrübe kazanması için Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk, Süper Lig'in 20. haftasında Cimbom'a karşı kalesinde devleşmiş ve 7 kurtarışla sezon rekorunu kırmıştı.

    Giresunspor'un galibiyetinde başrol oynayan Okan'ın sezonunun genelindeki performansının Galatasaray'ın mevcut kalecileri Fernando Muslera ve İsmail Çipe'nin önünde olması ise Sarı-Kırmızılı kulüpte pişmanlık yarattı.

    Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 karşılaşmada kalesinde 16 gol gören Okan, maç başına 1,06 gol yedi ve bu alanda en az 10 maça çıkan kaleciler arasında Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve Konyasporlu İbrahim Sehic'in ardından ligde 3. sırada yer aldı.
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