Galatasaray'da Okan Kocuk pişmanlığı! Muslerayı bile geride bıraktı

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 karşılaşmada kalesinde 16 gol gören Okan, maç başına 1,06 gol yedi ve bu alanda en az 10 maça çıkan kaleciler arasında Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve Konyasporlu İbrahim Sehic'in ardından ligde 3. sırada yer aldı.