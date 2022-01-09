Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kontenjan planı! Dorukhan Toköz'e özel görev

Süper Lig'de ilk 11'de 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu sebebiyle Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz transferleri sonrası stoper hattına yerli bir ismi katmak isteyen Trabzonspor, bir süredir girişimlerde bulunduğu Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'nun 8 milyon Euro talep etmesi sebebiyle transferde geri adım attı.