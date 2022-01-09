Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kontenjan planı! Dorukhan Toköz'e özel görev

Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz transferleri sonrası stoper takviyesini yabancı sınırlaması sebebiyle yerli bir oyuncu ile gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor, Kaan Ayhan için kulübünün istediği yüksek bonservis sebebiyle alternatif çözüm arayışı içine girdi.
Süper Lig'de ilk 11'de 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu sebebiyle Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz transferleri sonrası stoper hattına yerli bir ismi katmak isteyen Trabzonspor, bir süredir girişimlerde bulunduğu Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'nun 8 milyon Euro talep etmesi sebebiyle transferde geri adım attı.
Kaliteli yerli stoperlerin üst düzey takımlarda oynaması, diğerlerinin ise Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında sırtlayacak isimler olarak görülmemesi sebebiyle ise stoper takviyesi için ibre mecburen yabancıya döndü.