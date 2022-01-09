Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.01.2022 14:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2022 14:10
    ABONE OL

    Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kontenjan planı! Dorukhan Toköz'e özel görev

    Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor'da Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz transferleri sonrası yabancı sınırı nedeniyle arayışa giren Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ü joker olarak kullanarak sorunu çözmeyi planlıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Avcı’nın kontenjan planı

    Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz transferleri sonrası stoper takviyesini yabancı sınırlaması sebebiyle yerli bir oyuncu ile gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor, Kaan Ayhan için kulübünün istediği yüksek bonservis sebebiyle alternatif çözüm arayışı içine girdi.

    Süper Lig'de ilk 11'de 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu sebebiyle Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz transferleri sonrası stoper hattına yerli bir ismi katmak isteyen Trabzonspor, bir süredir girişimlerde bulunduğu Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'nun 8 milyon Euro talep etmesi sebebiyle transferde geri adım attı.

    Kaliteli yerli stoperlerin üst düzey takımlarda oynaması, diğerlerinin ise Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında sırtlayacak isimler olarak görülmemesi sebebiyle ise stoper takviyesi için ibre mecburen yabancıya döndü.

        Vitor Hugo'nun yanına yabancı bir stoper almayı düşünen Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı ilk 11'deki yerli oyuncu sıkıntısını ise Dorukhan Toköz'ü joker olarak kullanarak çözmeyi planlıyor.

        Asıl mevkisi orta saha olan Dorukhan'ı sağ bekte Peres'in yerine oynatarak kullanmayı hedefleyen Abdullah Avcı, kalede Uğurcan ve orta alanda da Berat Özdemir ile birlikte kadrodaki 3 yerliyi oluşturup geri kalan 8 ismi yabancı oyunculardan kurmanın hesaplarını yapıyor.

        Avcı'nın bu kararı almasının sebebinin ise Dorukhan'ın bu sezon sağ bekte Peres'in yokluğunda ortaya koyduğu etkili performans olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu sezonun ilk yarısında sağ bekte 8 maçta forma giymiş ve başarılı bir görüntü ortaya koymuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        e-İmza’da yeni dönem! Büyük kolaylık
        Haberler Spor Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kontenjan planı! Dorukhan Toköz'e özel görev
            SON DAKİKA