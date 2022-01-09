CANLI | Konyaspor - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Sivasspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Ahmet, Rahmanovic, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi

Sivasspor: Ali, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem Atakan, Erdoğan, Henrique, James