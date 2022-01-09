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    • Spor
    • 09.01.2022 13:28
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    • 09.01.2022 13:28
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    CANLI | Konyaspor - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 20. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Ligde ikinci sırada bulunan Konyaspor, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Maçta ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Konyaspor - Sivasspor

    Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Konyaspor - Sivasspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor:     Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Ahmet, Rahmanovic, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi
    Sivasspor: Ali, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem Atakan, Erdoğan, Henrique, James

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