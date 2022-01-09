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Haberler Spor Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Vasat bile değil...

Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Vasat bile değil...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de ilk yarıyı 10'uncu sırada kapatan Galatasaray, ikinci devrenin ilk maçında da evinde Giresunspor'a boyun eğdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili yorumlarda bulunurken, sarı-kırmızılı ekiple ilgili de çarpıcı tespitler yapıldı. İşte o yazılar...

09.01.2022 10:00 - Son Güncelleme: 09.01.2022 10:00
Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Vasat bile değil...

SERKAN KORKMAZ - SÖZ BİTTİ

Hakemler Galatasaray maçlarında sıfır hatayla maç yönetse ne olacak ki? Fatih hoca ceza almasaydı ne değişecekti? Lütfen samimi olun; Galatasaray'ın kupadan elenmesinin, şampiyonluğu kaybetmesinin, şu kifayetsiz oyununun sebebi bunlar mı sizce? GALATASARAY'IN KADROSU VASAT BİLE DEĞİL. Bekler çok kötü, orta saha oyuncu rotasyonundaki futbolcuları, ligin orta sırasındaki takımlara bedava verseler alırlar mı; sanmam.

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Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Vasat bile değil...

Dikkatinizi çekerim; "Fatih hocaya kötü bir kadro verildi" falan demiyorum... Bilakis; "bu oyuncuları kim, niye aldı, aldırdı" bunu sorguluyorum. Misal; Barış Alper'de, Oğulcan'da, Morutan'da olan (!), Yunus Akgün'de olmayan şey (!) nedir; biri lütfen bana izah etsin.

Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Vasat bile değil...

25 milyon avro civarı bir maliyetle kuruldu bu "proje"; inanılır gibi değil. Hafta içinde, bizzat yönetim tarafından, hocanın teknik ekibine "görücü usulü" yardımcı antrenör bakıldığı itiraf edildi. Başkan Burak Elmas'ın kayınbabası eski başkan Süren, Sabah gazetesine "başkanlık, Burak için erkendi" dedi. Bunlar şaka değil arkadaşlar; biliyorum çok acı kabullenmesi.

Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Vasat bile değil...

Terim ve Elmas'ın projesi nedir; anlayan beri gelsin lütfen. Durum o kadar acayip bir noktaya geldi ki; en büyük Elmas ve Terim muhalifleri bile an itibarıyla ikisinin de bırakmasının daha da ağır sonuçları olacağını söylüyor. E peki o zaman; "ne olacak şimdi!?"...

Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Vasat bile değil...

Menajerlerin üç kuruşluk çıkarlarının kesiştiği noktada kopan kıyamet de cabası. Çirkin dedikoduların önü alınamıyor. Tüm bu karmaşayla beraber yeni transfer döneminde ekmek gibi su gibi ihtiyaç duyulan bir kaleci bile alınamazsa şaşırmayın. Bence alınmasın da zaten...

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