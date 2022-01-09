Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Vasat bile değil...

Terim ve Elmas'ın projesi nedir; anlayan beri gelsin lütfen. Durum o kadar acayip bir noktaya geldi ki; en büyük Elmas ve Terim muhalifleri bile an itibarıyla ikisinin de bırakmasının daha da ağır sonuçları olacağını söylüyor. E peki o zaman; "ne olacak şimdi!?"...