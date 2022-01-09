Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası çarpıcı tespit: Vasat bile değil...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de ilk yarıyı 10'uncu sırada kapatan Galatasaray, ikinci devrenin ilk maçında da evinde Giresunspor'a boyun eğdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili yorumlarda bulunurken, sarı-kırmızılı ekiple ilgili de çarpıcı tespitler yapıldı. İşte o yazılar...
SERKAN KORKMAZ - SÖZ BİTTİ
Hakemler Galatasaray maçlarında sıfır hatayla maç yönetse ne olacak ki? Fatih hoca ceza almasaydı ne değişecekti? Lütfen samimi olun; Galatasaray'ın kupadan elenmesinin, şampiyonluğu kaybetmesinin, şu kifayetsiz oyununun sebebi bunlar mı sizce? GALATASARAY'IN KADROSU VASAT BİLE DEĞİL. Bekler çok kötü, orta saha oyuncu rotasyonundaki futbolcuları, ligin orta sırasındaki takımlara bedava verseler alırlar mı; sanmam.
25 milyon avro civarı bir maliyetle kuruldu bu "proje"; inanılır gibi değil. Hafta içinde, bizzat yönetim tarafından, hocanın teknik ekibine "görücü usulü" yardımcı antrenör bakıldığı itiraf edildi. Başkan Burak Elmas'ın kayınbabası eski başkan Süren, Sabah gazetesine "başkanlık, Burak için erkendi" dedi. Bunlar şaka değil arkadaşlar; biliyorum çok acı kabullenmesi.