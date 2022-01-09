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    • Spor
    • 09.01.2022 11:37
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    • 09.01.2022 11:40
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    Lider Trabzonspor kalesinde duvar ördü

    Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 20 haftasında ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazandı. Bordo-Mavililer topladığı 49 puanla şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel haber | Lider duvar ördü

    Bordo-Mavililer, göz kamaştırıcı hücum hattı dışında savunmadaki performansıyla da dikkat çekiyor. 14 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Trabzonspor, sahasındaki son 5 maçta ise kalesinde gol görmedi.

    Trabzonspor maçların ikinci yarısında sadece 4 gol yedi. Maçların ikinci yarısında Trabzonspor 250 dakikada bir gol yeme istatistiğine sahip. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakiplerine adeta duvar örüyor.

    Karadeniz Fırtınası, Yeni Malatyaspor karşısında muhteşem istatistiklere imza attı. Özellikle ilk yarıda inanılmaz bir performans sergiledi. İlk yarıda Yeni Malatyaspor'un Trabzonspor yarı sahasında topla oynadığı süre sadece 81 saniye…
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