Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca her alanda zirvede: İstatistiklere dikkat edin!

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca, Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan bu yana istatistiklerde zirveyi kimseye kaptırmadı. Boşnak oyuncu ligin 'Bug'ı konumunda.
77 GOL 70 ASİST
31 yaşındaki futbolcu söz konusu sezondan bu yana 246 karşılaşmaya çıktı. Bu istatistikle ligde en fazla forma giyen oyuncusu konumunda. Attığı 77 gol ve ürettiği 70 asistle de zirvede.
SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
761'de 296 isabetli şutla yine ilk sırada olan Visca, rakip sahada topla buluşma (915) istatistiğinde de Süper Lig'in en iyisi durumunda.
Yıldız oyuncu, 78.27'lik gol beklentisi oranıyla yine rakiplerinin önünde ilk sırada bulunuyor. Asist beklentisi 39.44 olan Visca, bu alanda da ligin en tepesinde.