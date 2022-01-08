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    • Spor
    • 08.01.2022 12:46
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    • 08.01.2022 12:46
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    Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca her alanda zirvede: İstatistiklere dikkat edin!

    Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un Medipol Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca, 2014-2015 sezonundan bu yana istatistiklerde zirveyi kimseye kaptırmadı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Her alanda zirvede!

    Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca, Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan bu yana istatistiklerde zirveyi kimseye kaptırmadı. Boşnak oyuncu ligin 'Bug'ı konumunda.


    77 GOL 70 ASİST
    31 yaşındaki futbolcu söz konusu sezondan bu yana 246 karşılaşmaya çıktı. Bu istatistikle ligde en fazla forma giyen oyuncusu konumunda. Attığı 77 gol ve ürettiği 70 asistle de zirvede.

    SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
    761'de 296 isabetli şutla yine ilk sırada olan Visca, rakip sahada topla buluşma (915) istatistiğinde de Süper Lig'in en iyisi durumunda.

    Yıldız oyuncu, 78.27'lik gol beklentisi oranıyla yine rakiplerinin önünde ilk sırada bulunuyor. Asist beklentisi 39.44 olan Visca, bu alanda da ligin en tepesinde.

        112 maçta gol katkısı veren Visca, 515 şut pası ile yine ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Boşnak yıldız, 17 maçta ise hem gol attı hem de asist yaptı. Bu alanda da adını zirveye taşıdı.

        Transfer sezonu henüz başlamadığı için Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Edin Visca, Sivasspor ile önümüzdeki hafta sonu oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek.

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        Haberler Spor Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca her alanda zirvede: İstatistiklere dikkat edin!
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