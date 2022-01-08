Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca her alanda zirvede: İstatistiklere dikkat edin!

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ

761'de 296 isabetli şutla yine ilk sırada olan Visca, rakip sahada topla buluşma (915) istatistiğinde de Süper Lig'in en iyisi durumunda.

Yıldız oyuncu, 78.27'lik gol beklentisi oranıyla yine rakiplerinin önünde ilk sırada bulunuyor. Asist beklentisi 39.44 olan Visca, bu alanda da ligin en tepesinde.