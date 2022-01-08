Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.01.2022 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.01.2022 18:16
    ABONE OL

    İstanbul'da 3 puanın sahibi Kasımpaşa! Kasımpaşa 3-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda karşılıklı atılan gollerle Kasımpaşa mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    takvim.com.tr
    AA
    İstanbul’da 3 puanın sahibi Kasımpaşa!

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    Kasımpaşa ilk dakikada öne geçti. Sağdan Ouannes'in yerden ortasına penaltı noktası civarında gelişine vuran Eysseric'in şutunda top filelere gitti: 1-0.

    6. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Takım halinde presle kazanılan topta ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok'un şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti: 2-0.

        19. dakikada penaltı noktasının sağında Diouf'un indirdiği topla buluşan Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



        İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        50. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelişen atakta oluşan karambolde topu önünde bulan Travnik'in penaltı noktasından yerden şutunda, top ağlara gitti: 3-0.

        67. dakikada altı pasın sağında topla buluşan Kamara'nın arka direğe kaldırdığı topa iyi yükselen Muhammed Mert'in kafa vuruşunda, Hadergjonaj meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı.

        75. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye indirdi. Soldan Saint-Louis'in yerden ortasında topu kontrol eden Onur Ergün, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kalecinin solundan yan filelerle buluşturdu: 3-1.

        Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

        Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (90+1 Feyzi Yıldırım), Ahmet Engin, Hajradinovic, Eysseric (Dk. 35 Travnik), Ouanes (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Umut Bozok

        Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette (Dk. 46 Burak Öksüz), Bülent Cevahir (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Kamara, Sackey (Dk. 46 Onur Ergün), Saint-Louis, Lobjanidze (Dk. 88 Bertuğ Yıldırım), Diouf, Muhammed Mert (Dk. 69 Boudjemaa)

        Goller: Dk. 1 Eysseric, Dk. 6 Umut Bozok, Dk. 50 Travnik (Kasımpaşa), Dk. 75 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 75 Travnik, Dk. 90+7 Hadergjonaj (Kasımpaşa)


        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kemal ve yandaşlarının yapacağı işler değil
        Haberler Spor İstanbul'da 3 puanın sahibi Kasımpaşa! Kasımpaşa 3-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
            SON DAKİKA