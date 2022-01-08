İstanbul'da 3 puanın sahibi Kasımpaşa! Kasımpaşa 3-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
50. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelişen atakta oluşan karambolde topu önünde bulan Travnik'in penaltı noktasından yerden şutunda, top ağlara gitti: 3-0.
67. dakikada altı pasın sağında topla buluşan Kamara'nın arka direğe kaldırdığı topa iyi yükselen Muhammed Mert'in kafa vuruşunda, Hadergjonaj meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı.
75. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye indirdi. Soldan Saint-Louis'in yerden ortasında topu kontrol eden Onur Ergün, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kalecinin solundan yan filelerle buluşturdu: 3-1.
Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (90+1 Feyzi Yıldırım), Ahmet Engin, Hajradinovic, Eysseric (Dk. 35 Travnik), Ouanes (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Umut Bozok
Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette (Dk. 46 Burak Öksüz), Bülent Cevahir (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Kamara, Sackey (Dk. 46 Onur Ergün), Saint-Louis, Lobjanidze (Dk. 88 Bertuğ Yıldırım), Diouf, Muhammed Mert (Dk. 69 Boudjemaa)
Goller: Dk. 1 Eysseric, Dk. 6 Umut Bozok, Dk. 50 Travnik (Kasımpaşa), Dk. 75 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 75 Travnik, Dk. 90+7 Hadergjonaj (Kasımpaşa)