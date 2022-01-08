Trabzonspor 2. yarıya da fırtına gibi başladı! Malatya’yı tek golle yıktı

Süper Lig'in 2. yarısının açılış maçında lider Trabzonspor, evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. 23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

KONTROL HEP TRABZON'DAYDI

25. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağ taraftan kale saha içine doğru gönderdiği topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı. Trabzonspor, Yeni Malatya önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

MALATYA HEP OYUNDA KALDI

2. yarıda Trabzon oyuna hakim olsa da 2. gol gelmedi. Bu şekilde kalmayı başaran Malatya zaman zaman konrtralarla gol aradı. Trabzon Cornelius, Nwakaeme ile gole yaklaşsa da maçta başka gol olmadı. Maçı 1-0 kazanan lider Trabzon, maç fazlasıyla farkı 10 puana çıkardı.

PARMAK VEDA ETTİ

Trabzonspor'da ara transfer dönemi için kendisine kulüp bulması yönünde izin verilen Abdulkadir Parmak, Malatyaspor maçı kadrosuna da alınmadı. Oyuncunun son antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ifade edildi.

ÇOK GÜZEL BAŞLADIK!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "3-0'a da 1-0'a da 3 puan veriyorlar. Rakibin statik kalması zaman zaman yordu. Ama kazanmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 18 maç kaldı. Bugün 3 puan aldık. Taraftarlarımız teşekkür ediyoruz. Destekelerini daha fazla arttırarak devam etsinler. Güzel bir ikinci yarış başlangıcı önemliydi. Bunu bitirdik. Hafta sonu Sivasspor maçı var. Ciddi takım. Deplasman, bir final daha var" dedi. Abdullah Avcı, Union Berlin'den transfer edilen Polonyalı sol bek Puchacz'ın ise yarın Trabzon'a geleceğini duyurdu.

KUZEYİN KRALI DURMUYOR

Trabzon Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerken galibiyet golü Andreas Cornelius'tan geldi. Danimarkalı yıldız oyuncu, Süper Lig'de 10. golüne imza attı. Viking, 17 isabetli şutta 10. golünü kaydetti. Sörloth 18 isabetli şutta 10 gole ulaşmıştı.

1996'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı ile bu sezon rekorları alt üst ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 49 puan toplayan Trabzonspor, lig tarihinde 1995/96 sezonunun (51) ardından 20. maçlar itibarıyla en yüksek ikinci puanına ulaştı.