Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 'Tymoteus Puchacz' transferini duyurdu! İşte geliş tarihi

AVCI 'TYMOTEUS PUCHACZ' TRANSFERİNİ DUYURDU

Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Edin Visca geldi. Hem kendi adına hem Trabzonspor adına hayırlı olsun. Heyecanı yüksek. Çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Hep istatistikleri, attığı gol ve asist konuşuluyor ama aslında takım savunmasına yardımını daha çok konuşacaksınız. Bizim hızımı artıracaktır. Edgar Ie sakatlandı ve orada bir arayışımız var. (Tymoteus) Puchacz pazar günü bizimle olacak gibi gözüküyor. Transferi şu an olumlu gidiyor. Djaniny, pazartesi veya salı günü burada olacak. Sakatlığı 1-2 ay deniliyor. Geldiğinde bakacağız ve seçenekleri değerlendireceğiz. Daha transfer başlamadan organize olduk ve bunun karşılığını alıyoruz. Stoper konusuyla ilgili tercihimizi yabancıdan mı yoksa yerliden mi yana kullanacağımızın kararını veriyoruz. Hugo önümüzdeki hafta sonu bizimle olacak."