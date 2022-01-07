Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 'Tymoteus Puchacz' transferini duyurdu! İşte geliş tarihi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malataspor'u 1-0 mağlup etti.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarının tüm futbol ailesine hayırlı olmasını dileyerek, "Bir haftalık aradan sonra tekrar başladık. Başlangıçlar zordur. Öne geçsek de 5'liyi hiç bozmadılar. Zaman zaman organizasyonları doğru kullandığımızda kaleye indik. Rakibi hiç devreye sokmadık. Bir tek 47. dakikada geçişten verdiğimiz bir pozisyon vardı." ifadelerini kullandı.
"Bu tür maçlarda ikinci golü bulamıyorsan, oyun soğuyorsa, oyunu hızlandırmak lazım." diyen Avcı, "Rakip oyuna ortak olmak için ya duran top bekliyor ya da geçiş oyunu bekliyor. 3-0'a da 3 puan,1-0'a da üç puan... İkinci yarının ilk maçıydı ve kum saati tersine döndü. İkinci yarıya kazanarak başlamak çok önemliydi. Herkes Trabzonspor'a karşı yüksek motivasyonla oynuyor. Bu ligin lideriyiz ve hak ederek buradayız. Bizi başka yere çekmeye çalışacaklar, biz de hep oyunun içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Rehavet mümkün değil. Öyle bir şey olamaz. Biz ligin zirvesindeyiz ve böyle bir şey olamaz." şeklinde konuştu.
AVCI 'TYMOTEUS PUCHACZ' TRANSFERİNİ DUYURDU
Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:
"Edin Visca geldi. Hem kendi adına hem Trabzonspor adına hayırlı olsun. Heyecanı yüksek. Çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Hep istatistikleri, attığı gol ve asist konuşuluyor ama aslında takım savunmasına yardımını daha çok konuşacaksınız. Bizim hızımı artıracaktır. Edgar Ie sakatlandı ve orada bir arayışımız var. (Tymoteus) Puchacz pazar günü bizimle olacak gibi gözüküyor. Transferi şu an olumlu gidiyor. Djaniny, pazartesi veya salı günü burada olacak. Sakatlığı 1-2 ay deniliyor. Geldiğinde bakacağız ve seçenekleri değerlendireceğiz. Daha transfer başlamadan organize olduk ve bunun karşılığını alıyoruz. Stoper konusuyla ilgili tercihimizi yabancıdan mı yoksa yerliden mi yana kullanacağımızın kararını veriyoruz. Hugo önümüzdeki hafta sonu bizimle olacak."