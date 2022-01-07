Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in Lideri Trabzonspor 2. yarının ilk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

beINSports'tan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bruno Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius.

YENİ MALATYASPOR:

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

TRABZON'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Djaniny, Trondsen, Serkan Asan, Hugo, Edgar ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor, Kouassi ise milli takım kampında yer alıyor.

Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Trabzonspor müsabakasından güzel bir sonuçla dönerek sezonun ikinci yarısına iyi başlamanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.