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    • Spor
    • 08.01.2022 20:27
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    • 08.01.2022 20:28
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    Kozlu Taşkömürüspor - Kilimli Belediyespor maçında 8 kırmızı kart çıktı!

    Son dakika haberleri... U18 Ligi'nde Kozlu Taşkömürüspor ile Kilimli Belediyespor bugün Kozlu Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zonguldak’ta kadın hakem Buse Taşçıoğlu’nun yönettiği amatör maçta 8 kırmızı kart çıkarken, polis ekipleri olaylara müdahale etti.

    Yok böyle maç! 8 kırmızı kart çıktı

    Zonguldak'ta oynanan amatör maçta 8 kırmızı kart çıktı

    U18 Ligi'nde Kozlu Taşkömürüspor ile Kilimli Belediyespor bugün Kozlu Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kilimli Belediyespor Işık ve Tanrı'nın golleriyle 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın 42. dakikasında ortalık savaş alanına döndü.

    Maçın ilk dakikalarından itibaren iki oyuncu arasında çıkan itiş tokuş kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle maç dururken, iki takım oyuncularını sakinleştirmek için polis ekipleri ve iki takım teknik adam müdahale etti.

    MAÇTA 8 KIRMIZI KART ÇIKTI
    Oyuncuların sakinleştirilmesinin ardından kırmızı kartlar havada uçuştu. Maçın hakemi Buğçe Taşçıoğlu Kilimli Belediyespor'dan Berke, Berkay, Tanrı, Emircan, ışık ve Kozlu Taşkömürüspor'dan ise Celal, Burhanettin ve Yusuf'a kırmızı kart gösterdi. Kilimli Belediyespor, gördüğü 5 kırmızı kart nedeniyle maçtan 3-0 hükmen mağlup ayrıldı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan Kilimli Belediyespor maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

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