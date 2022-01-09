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    • Spor
    • 09.01.2022 18:25
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    • 09.01.2022 18:25
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    Ç. Rizespor - BJK şifresiz bedava canlı maç izleme yolları! Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

    Süper Lig'in 20. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın’la yollar ayıran siyah beyazlı ekip bu sezon ne Süper Lig’de ne de Şampiyonlar Ligi’nde istediği sonuçları elde edememişti. Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılmak için sıralamasını yükseltmek isteyen Beşiktaş bu akşam oynanacak maçta canını dişine takacak. Futbolseverler de heyecanlı maç hakkında detayları araştırıyor. Peki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri ve Ç. Rizespor - BJK şifresiz bedava canlı maç izleme yolları...

    takvim.com.tr
    Ç. Rizespor - BJK şifresiz bedava canlı maç izleme yolları!

    Süper Lig'de heyecan Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ile sürüyor. Alper Ulusoy'un hakemlik yapacağı karşılaşmada maçın 11'leri belli oldu. Siyah beyazlı ekipte hastalık ve sakatlıkları nedeniyle tam 11 oyuncu kadroya giremedi. Futbolseverler dev maçın yayın saatini ve diğer detayları araştırıyor. Peki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri ve Ç. Rizespor - BJK şifresiz bedava canlı maç izleme yolları...

    ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 9 Ocak Pazar saat 19:00'da başlayacak. Maçı Alper Ulusoy yönetecek.

    MAÇIN 11'LERİ!

    Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Boyd, Umar, Pohjanpalo

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Montero, Josef, Necip, Umut, Emirhan, Batshuayi, Güven

    Ç.RİZESPOR BJK MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı Bein Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ MAÇA 11 EKSİKLE ÇIKACAK!

    Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.

    Hastalıkları nedeniyle Necip Uysal, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ile Oğuzhan Özyakup'u Katar'a götüremeyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle Katar'dan İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı.

    Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 5 futbolcunun daha Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

    Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.

        DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 9 deplasman maçından sadece birini kazanabildi.

        Dış sahadaki 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu.

        Deplasmanda sadece 6 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 7 karşılaşmayı ise kazanamadı.

        Bu sezon 18 Eylül 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki dış saha maçlarında Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe ile 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.

        Beşiktaş, sezonun ilk deplasman maçında ise Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmıştı.

        GHEZZAL KONYASPOR MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklanan Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi cezalı durumda bulunuyor.

        Ghezzal, ligin ilk yarısının son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Siyah-beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesi Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve Domagoj Vida sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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        Çaykur Rizespor - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Spor Ç. Rizespor - BJK şifresiz bedava canlı maç izleme yolları! Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Maçın 11'leri...
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