Ç. Rizespor - BJK şifresiz bedava canlı maç izleme yolları! Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Ç.RİZESPOR BJK MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı Bein Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇA 11 EKSİKLE ÇIKACAK!

Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.

Hastalıkları nedeniyle Necip Uysal, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ile Oğuzhan Özyakup'u Katar'a götüremeyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle Katar'dan İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 5 futbolcunun daha Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.