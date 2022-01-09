Ç. Rizespor - BJK şifresiz bedava canlı maç izleme yolları! Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Süper Lig'de heyecan Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ile sürüyor. Alper Ulusoy'un hakemlik yapacağı karşılaşmada maçın 11'leri belli oldu. Siyah beyazlı ekipte hastalık ve sakatlıkları nedeniyle tam 11 oyuncu kadroya giremedi. Futbolseverler dev maçın yayın saatini ve diğer detayları araştırıyor. Peki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri ve Ç. Rizespor - BJK şifresiz bedava canlı maç izleme yolları...
ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 9 Ocak Pazar saat 19:00'da başlayacak. Maçı Alper Ulusoy yönetecek.
MAÇIN 11'LERİ!
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Boyd, Umar, Pohjanpalo
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Montero, Josef, Necip, Umut, Emirhan, Batshuayi, Güven
Ç.RİZESPOR BJK MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı Bein Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇA 11 EKSİKLE ÇIKACAK!
Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.
Hastalıkları nedeniyle Necip Uysal, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ile Oğuzhan Özyakup'u Katar'a götüremeyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle Katar'dan İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı.
Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 5 futbolcunun daha Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.