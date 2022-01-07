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    Rodolfo Borrell'e Guardiola'dan izin çıkmayınca Galatasaray Domenec Torrent'le el sıkıştı

    Rotasını M.City’ye çeviren G.Saray’ın anlaşma sağladığı Rodolfo Borrell’e Guardiola’nın izin vermediği öğrenildi. Ancak İspanyol teknik adamın, Elmas’la yaptığı görüşmede eski yardımcısı Domenec Torrent’i önerdiği, Sarı-Kırmızılılar’ın da 59 yaşındaki hoca ile el sıkıştığı belirlendi...

    İşte City gerçekleri

    Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in ekibine mutlaka yabancı bir hoca getirme konusunda ısrarını sürdürürken, yaşanan çok flaş gelişmeyi yine TAKVİM açıklıyor. Yönetici Işıtan Gün, Manchester City'nin yardımcı antrenörü Rodolfo Borrell ile tam 3 kez görüşerek anlaşma sağladı.



    PEP BIRAKMADI
    Ancak bu operasyonun Guardiola engeli ile karşılaştığı öğrenildi. İspanyol hocanın sağ kolu olan Borrell'i takımda kalması için ikna ettiği belirlendi. Bu gelişme sonrası Başkan Elmas'la görüşen Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent'i Elmas'a önerdiği ifade edildi. Yönetim de 10 yıl boyunca Guardiola ile çalışan Torrent ile masaya oturmaya karar verdi. Yapılan görüşme sonrası, şu anda boşta olan 59 yaşındaki İspanyol hoca Fatih Terim'in ekibine dahi olmayı kabul etti.



    SON KARAR BEKLENİYOR
    Barcelona, Bayern Münih ve son olarak Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, 2018 yılında kariyerine teknik adam olarak devam etmeye karar verdi. Tecrübeli hoca New York City ve Flamengo'da 2 yıla yakın görev yaptı. Elmas'ın Giresun maçının ardından Terim'le birkez daha görüşeceği ve Domenec Torrent konusunda kararın verileceği öğrenildi.
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        Haberler Spor Rodolfo Borrell'e Guardiola'dan izin çıkmayınca Galatasaray Domenec Torrent'le el sıkıştı
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