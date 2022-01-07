Rodolfo Borrell'e Guardiola'dan izin çıkmayınca Galatasaray Domenec Torrent'le el sıkıştı





PEP BIRAKMADI

Ancak bu operasyonun Guardiola engeli ile karşılaştığı öğrenildi. İspanyol hocanın sağ kolu olan Borrell'i takımda kalması için ikna ettiği belirlendi. Bu gelişme sonrası Başkan Elmas'la görüşen Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent'i Elmas'a önerdiği ifade edildi. Yönetim de 10 yıl boyunca Guardiola ile çalışan Torrent ile masaya oturmaya karar verdi. Yapılan görüşme sonrası, şu anda boşta olan 59 yaşındaki İspanyol hoca Fatih Terim'in ekibine dahi olmayı kabul etti.