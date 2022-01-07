Galatasaray'a transfer müjdesi İtalya'dan geldi! Parma'dan flaş Dennis Man açıklaması

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden birisi de Dennis Man... Teknik direktör Fatih Terim'in gözdelerinden biri olan Rumen kanat oyuncusu için müjdeli haberler geliyor.
Daha önce Dennis Man için Parma ile yapılan görüşmelerde, İtalyan kulübünün olumsuz tavrı ile karşılaşılmıştı. Yıldız futbolcuyu ısrarla kadrosunda tutmak isteyen Parma'nın fikri değişti.
İtalyan kulübünün sportif direktörü Mauro Pederzoli yaptığı açıklamada, "Dennis'ten memnun değiliz. Kendisine teklif olursa tüm oyuncularda olduğu gibi ona gelen teklifleri de değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.