Galatasaray'a transfer müjdesi İtalya'dan geldi! Parma'dan flaş Dennis Man açıklaması





Ancak hem Parma'nın Serie B'ye düşmesi hem de Rumen yıldızın beklentilerin altında kalması sonrası ayrılık dedikoduları çıkmaya başladı.

Bu sezon 11 maçta oynayan ve takımına sadece 2 gollük katkı yapabilen 23 yaşındaki Dennis Man'ın Parma ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray yönetimi, Rumen yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

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