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    • Spor
    • 07.01.2022 13:37
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    • 07.01.2022 13:37
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    Galatasaray'a transfer müjdesi İtalya'dan geldi! Parma'dan flaş Dennis Man açıklaması

    Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Dennis Man gündemi sürüyor. Fatih Terim'in istediğini açıkladığı Rumen futbolcu için kulübü Parma'dan flaş bir açıklama geldi. İtalyan ekibi Dennis Man'ın takımdan gönderilebileceğini duyurdu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’a transfer müjdesi İtalya’dan

    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden birisi de Dennis Man... Teknik direktör Fatih Terim'in gözdelerinden biri olan Rumen kanat oyuncusu için müjdeli haberler geliyor.



    Daha önce Dennis Man için Parma ile yapılan görüşmelerde, İtalyan kulübünün olumsuz tavrı ile karşılaşılmıştı. Yıldız futbolcuyu ısrarla kadrosunda tutmak isteyen Parma'nın fikri değişti.



    İtalyan kulübünün sportif direktörü Mauro Pederzoli yaptığı açıklamada, "Dennis'ten memnun değiliz. Kendisine teklif olursa tüm oyuncularda olduğu gibi ona gelen teklifleri de değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.



        Bu gelişme Galatasaray cephesinin transferle ilgili umutlarını da artırdı. Sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer alan Dennis Man geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında FCSB'den transfer edilmişti.



        Ancak hem Parma'nın Serie B'ye düşmesi hem de Rumen yıldızın beklentilerin altında kalması sonrası ayrılık dedikoduları çıkmaya başladı.
        Bu sezon 11 maçta oynayan ve takımına sadece 2 gollük katkı yapabilen 23 yaşındaki Dennis Man'ın Parma ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
        Galatasaray yönetimi, Rumen yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

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