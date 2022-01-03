SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi.
ALİ KOÇ DAHA ÖNCE DE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ali Koç, 6 Nisan 2021'de de koronavirüse yakalanmıştı.