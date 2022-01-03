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    • Spor
    • 03.01.2022 10:36
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    • 03.01.2022 10:55
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı. Fenerbaçe'den yapılan açıklamada Ali Koç'un testinin pozitif olduğu tedavisinin evde devam ettiği belirtildi.

    Ali Koç koronaya yakalandı

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi.

    ALİ KOÇ DAHA ÖNCE DE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
    Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ali Koç, 6 Nisan 2021'de de koronavirüse yakalanmıştı.
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    Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
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