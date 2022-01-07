Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi tedirgin bekleyiş! Hükmen mağlubiyet gelebilir...

Katar'da Antalyaspor'u yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ta Rizespor maçının hazırlıkları oldukça sıkıntılı bir şekilde sürüyor. Çünkü Siyah-Beyazlılar'da çok büyük bir Covid-19 şoku yaşanıyor.
Katar'da Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal'ın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Dün gece de teknik sorumlu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı. Bu futbolcuların Cyle Larin, Kenan Karaman ve Miralem Pjanic olduğu öğrenildi. Takım içinde ayrıca 10 futbolcuda Covid-19 belirtilerinin bulunduğu ve bu isimlerin test sonuçlarının da gün içinde belli olacağı ifade edildi.
Bu futbolcular arasında Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi'nin bulunduğu belirlendi. Eğer korkulan olur ve belirti gösteren isimlerin test sonuçları pozitif çıkarsa Beşiktaş'taki toplam pozitif futbolcu sayısı bir anda 15'e yükselmiş olacak. Böyle bir durumda Siyah-Beyazlı kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini isteyeceği belirtiliyor. Ancak TFF'den olumlu bir yanıt gelmesinin çok zor olacağı ifade ediliyor.