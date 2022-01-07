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    • Spor
    • 07.01.2022 10:58
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    • 07.01.2022 11:05
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    Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi tedirgin bekleyiş! Hükmen mağlubiyet gelebilir...

    Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Ligde ikinci yarının ilk maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta son olarak 3 isim daha pozitif çıktı. 10 ismin de Kovid-19 belirtisiyle teste girdiği siyah-beyazlılarda gergin bekleyiş sürüyor. Bu isimlerin de pozitif çıkması durumunda takımdaki vaka sayısının birden 15'e yükseleceği Beşiktaş, TFF'ye maçın ertelenmesi için başvuruda bulunacak. Maçın ertelenmemesi durumunda siyah-beyazlılar hükmen mağlubiyet tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ta tedirgin bekleyiş! Hükmen mağlubiyet...

    Katar'da Antalyaspor'u yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ta Rizespor maçının hazırlıkları oldukça sıkıntılı bir şekilde sürüyor. Çünkü Siyah-Beyazlılar'da çok büyük bir Covid-19 şoku yaşanıyor.



    Katar'da Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal'ın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Dün gece de teknik sorumlu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı. Bu futbolcuların Cyle Larin, Kenan Karaman ve Miralem Pjanic olduğu öğrenildi. Takım içinde ayrıca 10 futbolcuda Covid-19 belirtilerinin bulunduğu ve bu isimlerin test sonuçlarının da gün içinde belli olacağı ifade edildi.



    Bu futbolcular arasında Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi'nin bulunduğu belirlendi. Eğer korkulan olur ve belirti gösteren isimlerin test sonuçları pozitif çıkarsa Beşiktaş'taki toplam pozitif futbolcu sayısı bir anda 15'e yükselmiş olacak. Böyle bir durumda Siyah-Beyazlı kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini isteyeceği belirtiliyor. Ancak TFF'den olumlu bir yanıt gelmesinin çok zor olacağı ifade ediliyor.



        Ayrıca federasyon talimatnamesinde yer alan 5. maddenin 9. fıkrasında, "Kulüplerin pozitif vakalar nedeniyle, futbolcu sayısının 9'un altına inmesi halinde, müsabakaya çıkamamaları ile anılan kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir" ifadesi de kullanılıyor.



        Beşiktaş'ın sezon başında TFF'ye bildirdiği kadroda, U21 takımından isimlerle beraber tam 38 futbolcu bulunuyor. Ancak bu isimler arasında yer alan N'Sakala ve Adem Ljajic şu anda kadro dışı. Ayrıca Mert Günok, N'Koudou ve Gökhan Töre'nin de sakatlığı bulunuyor. Siyah-Beyazlı takımda test sonuçları ve gün içinde yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.

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