Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi tedirgin bekleyiş! Hükmen mağlubiyet gelebilir...





Bu futbolcular arasında Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi'nin bulunduğu belirlendi. Eğer korkulan olur ve belirti gösteren isimlerin test sonuçları pozitif çıkarsa Beşiktaş'taki toplam pozitif futbolcu sayısı bir anda 15'e yükselmiş olacak. Böyle bir durumda Siyah-Beyazlı kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini isteyeceği belirtiliyor. Ancak TFF'den olumlu bir yanıt gelmesinin çok zor olacağı ifade ediliyor.