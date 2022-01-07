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    • Spor
    • 07.01.2022 18:59
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    • 07.01.2022 19:02
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    Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı bedava şifresiz izle! TS - YMS maçı canlı nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

    Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçını canlı izlemek isteyen binlerce futbolsever Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı bedava şifresiz izleme yolları nelerdir? TS - Y. Malatyaspor maçı canlı nasıl izlenir? Maçın 11'leri belli oldu mu? TS - Y. Malatyaspor maçı canlı veren yabancı kanallar hangileri şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte maça dair bilgiler...

    Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı bedava şifresiz izle!

    Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. TS ve YMS arasında bu akşam oynanacak maça dair bir çok sorunun yanıtı araştırılıyor. Peki Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı bedava şifresiz nasıl izlenir? TS - YMS maçını canlı veren yabancı kanallar hangileri? Maçın 11'leri belli oldu mu? Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçını yönetecek hakem kim?

    TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.

    TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI

    Futbolseverler maçın canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Bruno Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius.

    YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ,SEMİH ,SADIK, WALLACE, HAFEZ, NDONG, AABİD, MUSTAFA, CHOUİAR, KUBİLAY, ADEM

    EVİNDE NAMAĞLUP

    Sahasında bu sezon oynadığı 9 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, evinde 15 maçtır kaybetmiyor. Hedef; Yeni Malatyaspor karşısında da seriyi sürdürüp şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak.

    SİRTAKİ'DE SARI ALARM

    Karadeniz ekibinde, Yunan futbolcular Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. İki isim bu akşam da kart görmeleri halinde gelecek haftaki Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        AYDINUS İLE 2. KEZ

        MHK, Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına Fırat Aydınus'u atadı. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Aksoy ve Samet Çiçek üstlenecek. 4. hakem olarak ise Cihan Aydın görev yapacak. Fırtına, Aydınus ile ligde bu sezon Adana Demirspor'u 2-0 yendi.
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        Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
        Haberler Spor Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı bedava şifresiz izle! TS - YMS maçı canlı nasıl izlenir? Maçın 11'leri...
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