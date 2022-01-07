Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı bedava şifresiz izle! TS - YMS maçı canlı nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. TS ve YMS arasında bu akşam oynanacak maça dair bir çok sorunun yanıtı araştırılıyor. Peki Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı bedava şifresiz nasıl izlenir? TS - YMS maçını canlı veren yabancı kanallar hangileri? Maçın 11'leri belli oldu mu? Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçını yönetecek hakem kim?
TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.
TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI
Futbolseverler maçın canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Bruno Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius.
YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ,SEMİH ,SADIK, WALLACE, HAFEZ, NDONG, AABİD, MUSTAFA, CHOUİAR, KUBİLAY, ADEM
EVİNDE NAMAĞLUP
Sahasında bu sezon oynadığı 9 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, evinde 15 maçtır kaybetmiyor. Hedef; Yeni Malatyaspor karşısında da seriyi sürdürüp şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak.
SİRTAKİ'DE SARI ALARM
Karadeniz ekibinde, Yunan futbolcular Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. İki isim bu akşam da kart görmeleri halinde gelecek haftaki Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.