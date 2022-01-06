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    • Spor
    • 06.01.2022 10:58
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    • 06.01.2022 10:58
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    L’Equipe listeyi yayınladı! Burak Yılmaz Fransız efsanelerini solladı

    Fransa’da ülkemizi temsil eden yıldız futbolculardan Burak Yılmaz, ülkenin en önemli gazetesi tarafından onurlandırıldı. Yılmaz, L’Equipe gazetesinin, her yıl düzenli olarak yayınladığı “Fransa Futbolunun en önemli 30 figürü” listesinde Zinedine Zidane, Paul Pogba, Thierry Henry gibi isimleri geride bırakarak 11. sırada yer aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Burak Yılmaz efsaneleri solladı!

    Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, her yıl düzenli olarak yayınladığı "Fransa Futbolunun en önemli 30 figürü" listesini paylaştı.

    EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI
    Kral Burak Yılmaz, listeye 11. sıradan giriş yaparak efsane oyuncular Zinedine Zidane, Paul Pogba, Thierry Henry gibi isimleri geride bıraktı.

    Milli Takım'ın ve Lille'in yıldızı geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla göğsümüzü kabartmıştı. Lille geçen sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi milli yıldızlarımızla PSG'yi geride bırakarak şampiyonluğa uzanmıştı.

        FRANSA BASINI LİLLE'DEN AYRILACAĞINI SAYFALARINA TAŞIYOR
        Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddiaları gündemden düşmüyor. Fransız gazeteleri yıldız oyuncunun Lille'den ayrılacağını sayfalarına taşıyor.

        36 yaşındaki golcünün Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Kral bu sezon Lille formasıyla 24 maçta 6 gol atarken 5 de asist yaptı.

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