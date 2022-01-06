L’Equipe listeyi yayınladı! Burak Yılmaz Fransız efsanelerini solladı

36 yaşındaki golcünün Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Kral bu sezon Lille formasıyla 24 maçta 6 gol atarken 5 de asist yaptı.

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