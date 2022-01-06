L’Equipe listeyi yayınladı! Burak Yılmaz Fransız efsanelerini solladı

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, her yıl düzenli olarak yayınladığı "Fransa Futbolunun en önemli 30 figürü" listesini paylaştı.
EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI
Kral Burak Yılmaz, listeye 11. sıradan giriş yaparak efsane oyuncular Zinedine Zidane, Paul Pogba, Thierry Henry gibi isimleri geride bıraktı.
Milli Takım'ın ve Lille'in yıldızı geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla göğsümüzü kabartmıştı. Lille geçen sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi milli yıldızlarımızla PSG'yi geride bırakarak şampiyonluğa uzanmıştı.