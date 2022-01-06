Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic Avustralya'ya girişte vizesi iptal edilerek mültecilerin kaldığı otele gönderildi

DJOKOVİC'İN MUAFİYET GEREKÇESİ, SON 6 AYDA KOVİD-19 GEÇİRMESİ

Avustralya Açık'a katılamama riskiyle karşı karşıya kalan Djokovic, turnuva organizatörlerinden özel izin almasına karşın ülke sınırında sorun yaşamıştı. Melbourne Havalimanı'na gelen 34 yaşındaki tenisçi, tıbbi muafiyetlere izin vermeyen bir vizeyle ülkeye girmeye çalıştı.

Bunun üzerine ABF, Victoria eyaletinin yönetimiyle iletişime geçerek Djokovic'in ekibinin vize başvurusunda hata yaptığını iletti.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Victoria hükümetinin vizeyi kabul etmemesi sonrası sınır yetkililerince aşı muafiyetini destekleyen kanıtları sunması için sorgulandı.

Djokovic'in muafiyet gerekçesi olarak gösterdiği "son 6 ayda Kovid-19 geçirmek", ülkeye girişte yeterli olmadığı için vizesi iptal edilmişti.

Avustralya vatandaşı dışındakilerin ülkeye girebilmesi için Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırması veya sağlık sorunları nedeniyle Avustralya kurumlarının da kabul edeceği kurumlardan aşıdan muaf olduklarını gösteren belge sunmaları gerekiyor.