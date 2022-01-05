Fenerbahçe' Joachim Löw'de ısrar etmeye devam ediyor! Ali Koç'tan ciddi bütçe teklifi





SEZON SONU ALTERNATİFİ DE MASADA

Joachim Löw kendisine uygulanacak yakın markaj sonrasında ikna edilmeye çalışılacak. Eğer sezon içinde takım almayı kabul etmezse, bu kez kendisine sezon sonu için teklif yapılacak ve bu sezonun geri kalanı için geçici bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Yönetim ayrıca Slaven Bilic ve Jorge Jesus ile olan temaslarını sürdürüyor. Özellikle Hırvat hoca Bilic'in Fenerbahçe'yi çalıştırmak için istekli olduğu da gelen haberler arasında.

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