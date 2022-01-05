Fenerbahçe' Joachim Löw'de ısrar etmeye devam ediyor! Ali Koç'tan ciddi bütçe teklifi

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör meselesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetiminin en başından beri birinci tercihi olan Alman teknik adam Joachim Löw için son bir hamle yapmaya karar verdi. İlk teklifi geri çeviren Alman teknik adam, kendisine yapılan 2. teklif için henüz bir cevap vermemişti.
HER İMKAN ÖNÜNE KONULACAK...
Ancak yönetim 2. cevabı beklemeden Löw ile yüz yüze görüşme kararı aldı. Bu görüşmeyi de Başkan Ali Koç'un bizzat kendisinin yapacağı öğrenildi. Löw'e 3 yıllık sözleşme teklifinin dışında hem ara transfer döneminde hem de sezonu sonu yaz transfer dönemi için ciddi bir transfer bütçesinin önüne konulacağı ifade ediliyor. Alman teknik adam tüm yardımcılarını kendisi seçeceği gibi Samandıra'nın da tek patronu olacak.
SEZON SONU ALTERNATİFİ DE MASADA
Joachim Löw kendisine uygulanacak yakın markaj sonrasında ikna edilmeye çalışılacak. Eğer sezon içinde takım almayı kabul etmezse, bu kez kendisine sezon sonu için teklif yapılacak ve bu sezonun geri kalanı için geçici bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Yönetim ayrıca Slaven Bilic ve Jorge Jesus ile olan temaslarını sürdürüyor. Özellikle Hırvat hoca Bilic'in Fenerbahçe'yi çalıştırmak için istekli olduğu da gelen haberler arasında.