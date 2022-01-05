Katar'da Süper Kupa maçında Beşiktaş ve Antalyaspor karşılaşacak! Büyük buluşma ATV'de naklen yayınlanacak





Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, bu akşam Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Genç hoca, Antalyaspor oyunu görüyoruz. Umarım, iki taraf da futbolun güzelliklerini sahaya yansıtır. İzleyenler keyif alırlar. Umarım sonunda kupayı kazanan biz oluruz" dedi. Karaveli takımdaki eksiklerle ilgili olarak ise, "Sahaya kim çıkarsa çıksın, herkes elinden geleni yapacaktır. Bir kere daha söylüyorum biz eksik değiliz, fazlayız. Oyuncular bu 3 günü bomboş geçirmediler. Bireysel antrenmanları yaptılar. Biz bu izni vermeseydik, oyuncuların toparlanması daha zor olacaktı. Biz 10 gün kamp yapmıştık, bunu dikkate aldık. Çok yoğun bir fikstürden, maç yoğundan çıkmıştık. Oyuncularımıza izin vermemiz gerekiyordu. Futbolcularımızın dinlenmesi gerekiyordu" diye konuştu.

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