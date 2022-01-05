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    Katar'da Süper Kupa maçında Beşiktaş ve Antalyaspor karşılaşacak! Büyük buluşma ATV'de naklen yayınlanacak

    15. Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Ahmed Bin Ali Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Halil Umut Meler’in yöneteceği zorlu maçın heyecanı ATV ekranlarında olacak.

    Katar’da süper buluşma

    Türk futbolunun kalbi bu akşam Katar'da atacak... 15. Süper Kupa maçında geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor başkent Doha'da kozlarını paylaşacak.



    ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
    Saat 20.45'te Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu mücadelenin heyecanı canlı yayınla ATV ekranında yaşanacak. Önder Karaveli yönetiminde sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta tam 8 futbolcu forma giyemeyecek. Covid-19 şüphesi nedeniyle İstanbul'da bırakılan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı, sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Gökhan Töre'nin yanı sıra Covid olan Oğuzhan, Ghezzal ve Mehmet Topal da finalde yok.



    ANTALYA'DA 4 ŞOK!
    Antalyaspor cephesinde ise dün Covid şoku yaşandı. İsmi açıklanmayan 4 futbolcunun testi pozitif çıktı. Ayrıca Harun ve Ufuk da sakatlıkları nedeniyle kadro bulunmuyor.



        KARTAL RAKİBİNE ÜSTÜN
        Beşiktaş bu akşam karşılaşacağı Antalyaspor'a karşı son 5 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Siyah- Beyazlılar ayrıca son 15 resmi maçta rakibine sadece 2 kez mağlup oldu. Bu sezon ligdeki maçı da Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.



        KARTAL 2. KUPAYI İSTİYOR
        Daha önce 14. kez düzenlenen Süper Kupa'yı Galatasaray 6 kez kazanırken, Fenerbahçe 3, Trabzonspor 2, Beşiktaş, Konyaspor ve Akhisar ise birer kez müzesine götürdü. Beşiktaş bu akşam 2. kez, Antalyaspor ise ilk kez bu önemli kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.



        EKSİK DEĞİLİZ, FAZLAYIZ
        A Spor'a konuşan Önder Karaveli, "Sahaya kim çıkarsa çıksın, hrekes elinden geleni yapacaktır. Bir kere daha söylüyorum biz eksik değilizf,a zlayız" dedi...



            Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, bu akşam Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Genç hoca, Antalyaspor oyunu görüyoruz. Umarım, iki taraf da futbolun güzelliklerini sahaya yansıtır. İzleyenler keyif alırlar. Umarım sonunda kupayı kazanan biz oluruz" dedi. Karaveli takımdaki eksiklerle ilgili olarak ise, "Sahaya kim çıkarsa çıksın, herkes elinden geleni yapacaktır. Bir kere daha söylüyorum biz eksik değiliz, fazlayız. Oyuncular bu 3 günü bomboş geçirmediler. Bireysel antrenmanları yaptılar. Biz bu izni vermeseydik, oyuncuların toparlanması daha zor olacaktı. Biz 10 gün kamp yapmıştık, bunu dikkate aldık. Çok yoğun bir fikstürden, maç yoğundan çıkmıştık. Oyuncularımıza izin vermemiz gerekiyordu. Futbolcularımızın dinlenmesi gerekiyordu" diye konuştu.

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