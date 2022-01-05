Katar'da Süper Kupa maçında Beşiktaş ve Antalyaspor karşılaşacak! Büyük buluşma ATV'de naklen yayınlanacak

Türk futbolunun kalbi bu akşam Katar'da atacak... 15. Süper Kupa maçında geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor başkent Doha'da kozlarını paylaşacak.
ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Saat 20.45'te Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu mücadelenin heyecanı canlı yayınla ATV ekranında yaşanacak. Önder Karaveli yönetiminde sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta tam 8 futbolcu forma giyemeyecek. Covid-19 şüphesi nedeniyle İstanbul'da bırakılan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı, sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Gökhan Töre'nin yanı sıra Covid olan Oğuzhan, Ghezzal ve Mehmet Topal da finalde yok.
ANTALYA'DA 4 ŞOK!
Antalyaspor cephesinde ise dün Covid şoku yaşandı. İsmi açıklanmayan 4 futbolcunun testi pozitif çıktı. Ayrıca Harun ve Ufuk da sakatlıkları nedeniyle kadro bulunmuyor.