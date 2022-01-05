Trabzonspor transferde de fırtına gibi olmak istiyor! Stoper takviyesi için atağa kalktı





KAAN İÇİN BİR GÖRÜŞME DAHA

Trabzonspor'un daha önce kadrosuna katmak için iki kez görüşme yaptığı milli oyuncu için İtalyan kulübüyle mali konularda anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Bordo-Mavili yönetimin Kaan Ayhan için bir görüşme yapma daha düşüncesinde olduğu ve özellikle oyuncunun yerli statüsünde olması nedeniyle bu transferde ısrarcı olunacağı ifade edildi.