Trabzonspor transferde de fırtına gibi olmak istiyor! Stoper takviyesi için atağa kalktı

Trabzonspor stoper bölgesine takviye yapmak için yaptığı girişimlerde Gigot ve Kaan Ayhan için bir görüşme daha yapma kararı aldı. Bordo-Mavili takımın stoper transferindeki birinci önceliğinin Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan olduğu öğrenildi.
KAAN İÇİN BİR GÖRÜŞME DAHA
Trabzonspor'un daha önce kadrosuna katmak için iki kez görüşme yaptığı milli oyuncu için İtalyan kulübüyle mali konularda anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Bordo-Mavili yönetimin Kaan Ayhan için bir görüşme yapma daha düşüncesinde olduğu ve özellikle oyuncunun yerli statüsünde olması nedeniyle bu transferde ısrarcı olunacağı ifade edildi.
GİGOT İÇİN DE TEMASLAR SÜRÜYOR
Bu arada Bordo-Mavililer'in Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Samuel Gigot ile ilgilenmeye başladığı da belirtiliyor. Oyuncuyla Tigres ve Lyon kulüplerinin de ilgilendiği öğrenilirken piyasa değeri 11 milyon Euro olan 28 yaşındaki Fransız savunma oyuncunun transferi için yapılan görüşmelerde ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıktığı da gelen haberler arasında.