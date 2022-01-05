Fenerbahçe'den Löw'e çılgın teklif! Ali Koç servet önerdi





Şu anda Löw'ün düşünme aşamasında olduğu ve en geç cumartesi gününe kadar Fenerbahçe konusundaki kesin kararını vereceği öğrenildi.

Başkan Ali Koç'un tecrübeli hoca ile yaptığı görüşmelerden olumlu izlenim aldığı ve gelecek yanıt konusunda son derece umutlu olduğu ifade edildi. Koç'un yakın çevresine de Löw'ün gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söylediği belirlendi.