Fenerbahçe'den Löw'e çılgın teklif! Ali Koç servet önerdi

Teknik direktör sorununu çözmek için büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe'de tüm gözler Joachim Löw'e çevrilmiş durumda... Yapacağı hoca seçiminin başkanlık koltuğundaki kaderini belirleyeceğini düşünen Başkan Ali Koç, Alman teknik adamı ikna etmek için tüm şartları seferber etti.
Alınan bilgilere göre son yapılan görüşmede Löw'e 5 milyon Euro maaş ve şampiyonluk primini içeren 2.5 yıllık müthiş bir sözleşme teklif edildi. Ayrıca dünyaca ünlü hocanın 8 yardımcısıyla beraber görev yapma istediğinin da kabul edildiği belirlendi.
Şu anda Löw'ün düşünme aşamasında olduğu ve en geç cumartesi gününe kadar Fenerbahçe konusundaki kesin kararını vereceği öğrenildi.
Başkan Ali Koç'un tecrübeli hoca ile yaptığı görüşmelerden olumlu izlenim aldığı ve gelecek yanıt konusunda son derece umutlu olduğu ifade edildi. Koç'un yakın çevresine de Löw'ün gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söylediği belirlendi.