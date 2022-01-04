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Haberler Spor İstifası cebinde! Galatasaray'da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar

İstifası cebinde! Galatasaray'da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasına kara kedi girdi... Galatasaray'ın lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalması yönetimi harekete geçirdi. Terim'e ve Florya'ya yapılan müdahaleler tecrübeli hocayı istifanın eşiğine getirdi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

takvim.com.tr
Özel haber
04.01.2022 00:09 - Son Güncelleme: 04.01.2022 00:34
İstifası cebinde! Galatasaray’da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar

Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatıp, Türkiye Kupası'nda da TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenince Sarı-Kırmızılı kulüpte taşlar yerinden oynadı.

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İstifası cebinde! Galatasaray’da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar

Denizlispor maçından önce Terim'in yardımcıları yetersiz bulunmuş ve Fatih hocanın teknik ekibini değiştirmesi fikri gündeme gelmişti. Ancak Terim bu iddiaları yalanlamıştı.

İstifası cebinde! Galatasaray’da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar

İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ
Denizlispor şoku sonrası yönetim ile Fatih Terim'in yaptıkları toplantıda iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi. Burak Elmas'ın toplantıda "Transfer planlaması ve Florya'nın yetkileri", "Teknik heyetin daha da güçlendirilmesi" konularında tecrübeli hocaya telkinde bulunduğu ancak Terim'in buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

Yönetimin ilk iş olarak Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız'ın görevlerini kısıtladığı ortaya çıktı.

İstifası cebinde! Galatasaray’da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar

TÜM GÖZLER TERİM'E ÇEVRİLDİ
Daha sonrasında Bülent Bayraktar'ın 1 ay görev alıp Terim'in teknik heyetinden ayrılması yönetimde huzursuzluk yarattı.

İstifası cebinde! Galatasaray’da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar

Terim'in öfke kontrolü konusunda uyarılması ve tecrübeli hocanın cezalı olduğu maçlarda G.Saray'ın yaşadığı puan kayıpları masaya yatırıldı.

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