İstifası cebinde! Galatasaray'da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasına kara kedi girdi... Galatasaray'ın lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalması yönetimi harekete geçirdi. Terim'e ve Florya'ya yapılan müdahaleler tecrübeli hocayı istifanın eşiğine getirdi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
04.01.2022 00:09
- Son Güncelleme: 04.01.2022 00:34
Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatıp, Türkiye Kupası'nda da TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenince Sarı-Kırmızılı kulüpte taşlar yerinden oynadı.
İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ
Denizlispor şoku sonrası yönetim ile Fatih Terim'in yaptıkları toplantıda iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi. Burak Elmas'ın toplantıda "Transfer planlaması ve Florya'nın yetkileri", "Teknik heyetin daha da güçlendirilmesi" konularında tecrübeli hocaya telkinde bulunduğu ancak Terim'in buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.
Yönetimin ilk iş olarak Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız'ın görevlerini kısıtladığı ortaya çıktı.