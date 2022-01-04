İstifası cebinde! Galatasaray’da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar

İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ

Denizlispor şoku sonrası yönetim ile Fatih Terim'in yaptıkları toplantıda iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi. Burak Elmas'ın toplantıda "Transfer planlaması ve Florya'nın yetkileri", "Teknik heyetin daha da güçlendirilmesi" konularında tecrübeli hocaya telkinde bulunduğu ancak Terim'in buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.



Yönetimin ilk iş olarak Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız'ın görevlerini kısıtladığı ortaya çıktı.