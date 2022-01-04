Yeni Ozan Kabak sahne alıyor!





Florya'dan gelen bilgilere göre cumartesi günkü karşılaşmada savunmanın ortasında Victor Nelsson'un yanında Işık Kaan Arslan görev yapacak.

20 yaşındaki genç stoper, Galatasaray altyapısındaki başarılı performansı sonrası "Yeni Ozan Kabak" olarak alınmaya başlanmıştı. Işık Kaan bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı sadece 1 kez giydi.