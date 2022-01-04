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    • Spor
    • 04.01.2022 13:26
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    • 04.01.2022 13:42
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    Göztepe Kenan Piric'i İzmir'e davet etti! İrfan Can Eğribayat - Galatasaray iddiaları yeniden alevlendi

    Süper Lig'de ilk yarıyı küme düşme hattında tamamlayan Göztepe, bonservisi elinde olan kaleci Kenan Piric'i sözleşme imzalamak için İzmir'e davet etti. Göztepe'nin bu hamlesi İrfan Can Eğribayat - Galatasaray dedikodularının yeniden alevlenmesine neden oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Göztepe’nin transfer hamlesi Galatasaray’ı heyecanlandırdı

    Süper Lig ilk devreyi istediği yerde bitiremeyen Göztepe ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan Boşnak kaleci Kenan Piric'i sözleşme imzalamak için İzmir'e davet etti.



    Ancak bu hamle Göztepe'den daha çok Galatasaray'da heyecan yarattı. Çünkü İzmir ekibinin kaleci transferi yapacak olması, "İrfan Can Eğribayat'ı gönderecekler" iddiasının ortaya çıkmasına neden oldu.



    Fernando Muslera'nın şok eden sakatlığının ardından yerli kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'ın listesindeki isimlerden birisi de İrfan Can'dı. Uzun süredir genç file bekçisini takip eden Sarı-Kırmızılılar'ın Göztepe ile dirsek teması halinde olduğu biliniyor.



        Göztepe'nin Kenan Piric'i kadrosuna katması halinde İrfan Can konusunda flaş bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

        Kısa süre içinde yerli bir kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesinde İrfan Can'ın dışında Sinan Bolat ve kiralık olarak Giresunspor'a gönderdiği Okan Kocuk da yer alıyor.

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        Haberler Spor Göztepe Kenan Piric'i İzmir'e davet etti! İrfan Can Eğribayat - Galatasaray iddiaları yeniden alevlendi
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