Galatasaray'a orta sahada taze kan! Sarı-Kırmızılılar Gineli yıldız Diawara için atağa kalktı

Galatasaray sezon başında da çok istediği Romalı yıldızı devre arasında kodrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında Roma'dan Amadou Diawara yer alıyor. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın gündemine giren Gineli yıldız yapılan teklifi kabul etmemişti. Diawara, Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan kulübü ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen takımda kalma kararı vermişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 8 karşılaşmada görev yapabildi.