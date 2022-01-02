Beşiktaşlı Rachid Ghezzal’dan gülümseten isyan: 4 topu direkten dönünce şaşkına döndü

Beşiktaş Kulübü'nün Youtube kanalında yayınlanan Takım Oyunu isimli programda Rachid Ghezzal'ın isyanı izleyenleri gülümsetti.
Beşiktaş'ın Youtube kanalı için özel olarak çekilen programda Siyah-Beyazlı futbolcular Cup Pong mücadelesi verdi.
RACHİD GHEZZAL'IN 4 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın pet bardağa doğru fırlattığı pinpon topunun bardağın etrafında dönüp geri dışarı çıkması sonrası ise Cezayirli oyuncu, "Bu benim hayatım" diyerek gülümseten bir tepki verdi.
Bu sezon yeşil sahalarda da 4 şutu direkten dönen Ghezzal, oyunda yaşadığı şanssızlığı birleştirerek gülümseten bir isyanda bulunmuş oldu.
Ghezzal'ın tepkisi sonrası ise Siyah-Beyazlı futbolcular uzun süre kahkaha attı.