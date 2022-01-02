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    • 02.01.2022 23:58
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    • 03.01.2022 00:07
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    Beşiktaşlı Rachid Ghezzal’dan gülümseten isyan: 4 topu direkten dönünce şaşkına döndü

    Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın isyanı... Beşiktaş Kulübü’nün Youtube kanalında yayınlanan Takım Oyunu isimli programdaki Cup Pong mücadelesinde fırlattığı pinpon topu bardağın içinden dönen Rachid Ghezzal’in bu olayın devamındaki tepkisi izleyenleri gülümsetti. İşte o anlar...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Ghezzal’dan gülümseten isyan

    Beşiktaş Kulübü'nün Youtube kanalında yayınlanan Takım Oyunu isimli programda Rachid Ghezzal'ın isyanı izleyenleri gülümsetti.

    Beşiktaş'ın Youtube kanalı için özel olarak çekilen programda Siyah-Beyazlı futbolcular Cup Pong mücadelesi verdi.

    RACHİD GHEZZAL'IN 4 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
    Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın pet bardağa doğru fırlattığı pinpon topunun bardağın etrafında dönüp geri dışarı çıkması sonrası ise Cezayirli oyuncu, "Bu benim hayatım" diyerek gülümseten bir tepki verdi.

    Bu sezon yeşil sahalarda da 4 şutu direkten dönen Ghezzal, oyunda yaşadığı şanssızlığı birleştirerek gülümseten bir isyanda bulunmuş oldu.

    Ghezzal'ın tepkisi sonrası ise Siyah-Beyazlı futbolcular uzun süre kahkaha attı.
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    Haberler Spor Beşiktaşlı Rachid Ghezzal’dan gülümseten isyan: 4 topu direkten dönünce şaşkına döndü
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