Beşiktaşlı Rachid Ghezzal’dan gülümseten isyan: 4 topu direkten dönünce şaşkına döndü

RACHİD GHEZZAL'IN 4 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın pet bardağa doğru fırlattığı pinpon topunun bardağın etrafında dönüp geri dışarı çıkması sonrası ise Cezayirli oyuncu, "Bu benim hayatım" diyerek gülümseten bir tepki verdi.