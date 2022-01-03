Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren'den flaş Fatih Terim açıklaması: Kendini 25 yaşında sanıyor

Galatasaray'ın efsane başkanı iş adamı Faruk Süren, GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yaptı...
Bir işadamı olarak siz ekonomiye dair gidişatı nasıl yorumluyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeni ekonomik modelin temelinde Türk lirasının değer kazanması yatıyor. Dikkat etmemiz gereken temel nokta cari açık sorunu. Bunu da yoğun ihracatla başarabiliriz. Dünya ekonomisi de sıkıntılı süreçten geçiyor. Ham madde fiyatları arttı, talep düştü. Dünyada kötümser bir bıkkınlık var. Sermaye yatırımı konusunda tereddüt yaşıyor. Bunun da ülkemize yansıması oluyor. Kendimizi bu durumdan soyutlayamayız. Ben ekonomiye dair çok şey görmüş biriyim. Kötü ihtimalleri de göz önünde bulunduralım ama umutlu olmalıyız. Türkiye büyük hamleler yapmış bir ülke. Ülkemize, sermayeye güvenmemiz gerekiyor. Öncelikle yerli sermayemiz daha çok yatırım yapmalı ki, yabancı sermayede güven oluştursun. Sonrasında da yatırım yapsın. Eğitimli ve genç bir nüfusumuz var, bu gençleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa en önemli varlığımızı ihraç ederiz, beyin göçünü önlememiz gerekiyor.
Damadınız Burak Elmas başkanlık görevini sürdürüyor. Burak Bey karar alırken size danışıyor mu?
Ben katiyen yöneticiliğine müdahil olmam. Burak Başkan çok önemli bir görevde, bunun bilinciyle davranıyorum. Ben aslında başkanlığa aday olmasını istemiyordum. Bunu ona da söyledim ama tersini yaptı. Tercihim biraz daha kulüp yönetiminde yer alıp sonra başkan olmasıydı. Çok fazla aday vardı ama Burak Başkan kazanmak için emek harcadı.
Son günlerde kulüpte yönetime dair çok tartışma var...
Yönetimde şimdilik bir ayrılık rüzgarı görmüyorum ama eğer bir problem varsa bu Galatasaraylılık anlayışı içinde çözülmeli. Gergin ortamda problemler çözüm bulmaz. İstifa edenler olabilir, yönetime seçilmiş kişiler başkanla aynı yerde durmuyorsa ayrılabilir. Bu normaldir. Erken seçim olacağını da düşünmüyorum. Daha geleli 6 ay oldu.
Burak Elmas hakemler ve TFF'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu... Siz ne düşünüyorsunuz?
Hakemlerle ilgili ben de kaygı taşıyorum. Aslında hakemlerimiz çok iyi. Cüneyt Çakır başta olmak üzere birçoğu yurtdışında görev alıyor, oradaki maçları da çok iyi yönetiyor. Ancak Türkiye'ye gelince aynı performansı gösteremiyorlar ne yazık ki. Bugün birçok kulüp şikayetçi hakemlerin yönetiminden. Galatasaray maçlarına verilen VAR hakemlerinin tesadüf olmadığını düşünüyorum, bu konuda benzer endişeler taşıyorum. VAR sisteminin Türkiye'deki uygulanışında sorun var. Bizdeki maçlarda karar verme süreci 6 dakika sürerken, Avrupa'da 30 saniyede VAR'dan karar çıkıyor. Türkiye'deki maçlarda verilen kararlarda standart yok. Aynı hareketi bir takım yaptığında faul veriyor, diğer takım yaptığında vermiyor. Diğer konuya gelecek olursak, Burak Başkan TFF'yi beğenmediğini söyledi ama bence bu konuya daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. TFF görevini sürdürüyor ve bu kuruma eleştirilerin olsa da uyumlu çalışılması gerekiyor.
ABARTILI BULDUM
TFF'yi istifaya davet etti ama...
Bunu biraz abartılı buluyorum. Bence istifaya davet ederek bir tavır ortaya koydu. Yoksa o da biliyor istifa etmeyeceğini. Bizde oynayan Herry Kewell'in 'Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur' sözü var. Çok doğru saptama. Galatasaray'ın işi kolay değil, çok hedefteyiz.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuya dair açıklamasını nasıl buldunuz?
Nihat Bey'i severim, beyefendi, başarılı bir iş insanıdır. Açıklamasında 'Biz Türk futbolunun sorunları ile uğraşırken, böyle konularla ilişkilendirilmeyelim. Varsa elinizde belge paylaşın' diyor. Açıklamasını sert bulmadım. Burak Başkan daha sert konuşmuştu.