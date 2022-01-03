Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren'den flaş Fatih Terim açıklaması: Kendini 25 yaşında sanıyor





Damadınız Burak Elmas başkanlık görevini sürdürüyor. Burak Bey karar alırken size danışıyor mu?

Ben katiyen yöneticiliğine müdahil olmam. Burak Başkan çok önemli bir görevde, bunun bilinciyle davranıyorum. Ben aslında başkanlığa aday olmasını istemiyordum. Bunu ona da söyledim ama tersini yaptı. Tercihim biraz daha kulüp yönetiminde yer alıp sonra başkan olmasıydı. Çok fazla aday vardı ama Burak Başkan kazanmak için emek harcadı.

Son günlerde kulüpte yönetime dair çok tartışma var...

Yönetimde şimdilik bir ayrılık rüzgarı görmüyorum ama eğer bir problem varsa bu Galatasaraylılık anlayışı içinde çözülmeli. Gergin ortamda problemler çözüm bulmaz. İstifa edenler olabilir, yönetime seçilmiş kişiler başkanla aynı yerde durmuyorsa ayrılabilir. Bu normaldir. Erken seçim olacağını da düşünmüyorum. Daha geleli 6 ay oldu.



Burak Elmas hakemler ve TFF'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu... Siz ne düşünüyorsunuz?

Hakemlerle ilgili ben de kaygı taşıyorum. Aslında hakemlerimiz çok iyi. Cüneyt Çakır başta olmak üzere birçoğu yurtdışında görev alıyor, oradaki maçları da çok iyi yönetiyor. Ancak Türkiye'ye gelince aynı performansı gösteremiyorlar ne yazık ki. Bugün birçok kulüp şikayetçi hakemlerin yönetiminden. Galatasaray maçlarına verilen VAR hakemlerinin tesadüf olmadığını düşünüyorum, bu konuda benzer endişeler taşıyorum. VAR sisteminin Türkiye'deki uygulanışında sorun var. Bizdeki maçlarda karar verme süreci 6 dakika sürerken, Avrupa'da 30 saniyede VAR'dan karar çıkıyor. Türkiye'deki maçlarda verilen kararlarda standart yok. Aynı hareketi bir takım yaptığında faul veriyor, diğer takım yaptığında vermiyor. Diğer konuya gelecek olursak, Burak Başkan TFF'yi beğenmediğini söyledi ama bence bu konuya daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. TFF görevini sürdürüyor ve bu kuruma eleştirilerin olsa da uyumlu çalışılması gerekiyor.