Galatasaray'da 6 numara için ilk hedef Amadou Diawara
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ara transferde hem 6 hem de 8 numara pozisyonuna takviye istediğini yönetime bildirdi. Sarı-Kırmızılılar 8 numara pozisyonuna Gedson Fernandes'i almayı planlıyor. 6 numaraya düşünülen isim ise Amadou Diawara. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
01.01.2022 18:34
- Son Güncelleme: 01.01.2022 18:39
Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın gündemine giren Gineli yıldız yapılan teklifi kabul etmemişti.