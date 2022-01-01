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Galatasaray'da 6 numara için ilk hedef Amadou Diawara

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ara transferde hem 6 hem de 8 numara pozisyonuna takviye istediğini yönetime bildirdi. Sarı-Kırmızılılar 8 numara pozisyonuna Gedson Fernandes'i almayı planlıyor. 6 numaraya düşünülen isim ise Amadou Diawara. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
01.01.2022 18:34 - Son Güncelleme: 01.01.2022 18:39
Galatasaray’da 6 numara için ilk hedef Amadou Diawara

Galatasaray'da 6 numaraya düşünülen isim belli oldu.

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Galatasaray’da 6 numara için ilk hedef Amadou Diawara

Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında Roma'dan Amadou Diawara yer alıyor.

Galatasaray’da 6 numara için ilk hedef Amadou Diawara

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın gündemine giren Gineli yıldız yapılan teklifi kabul etmemişti.

Galatasaray’da 6 numara için ilk hedef Amadou Diawara

Diawara, Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan kulübü ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen takımda kalma kararı vermişti.

Galatasaray’da 6 numara için ilk hedef Amadou Diawara

Ancak teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 8 maçta görev yapabildi.

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