Fenerbahçe yönetimi yaşanan hoca krizine bu hafta son vermek için kolları sıvadı





İki hocaya resmi teklifler yapılırken, henüz iş imza aşamasına gelemedi. Löw devre arasında takım çalıştırma konusunda tereddütler yaşarken, Bilic'in Çin'de devam eden sözleşmesiyle ilgili sorun çözülebilmiş değil. Ali Koç iki hocayla ilgili pürüz çözülemezse gündemin sıcak isimleri Jorge Jesus ve Nico Kovac'la temaslar hız kazanacak.