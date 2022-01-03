Fenerbahçe yönetimi yaşanan hoca krizine bu hafta son vermek için kolları sıvadı

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen hoca krizini çözemeyen Fenerbahçe 5 koldan operasyona başladı. Yeni teknik adamı 7 Ocak'ta oynanacak olan Adana Demirspor maçına yetiştirmek isteyen Başkan Ali Koç bizzat dümeni ele aldı.
TEREDDÜTLERİ VAR
Koç'un listedeki 4 yabancı teknik adam Joachim Löw, Slaven Bilic, Jorge Jesus ve Nico Kovac'la bu hafta bizzat görüşmeler yapacağı öğrenildi. Sarı- Lacivertliler'in ilk hedefi, Türkiye'ye yabancı olmayan Löw veya Bilic'ten birisini ikna edebilmek.
İki hocaya resmi teklifler yapılırken, henüz iş imza aşamasına gelemedi. Löw devre arasında takım çalıştırma konusunda tereddütler yaşarken, Bilic'in Çin'de devam eden sözleşmesiyle ilgili sorun çözülebilmiş değil. Ali Koç iki hocayla ilgili pürüz çözülemezse gündemin sıcak isimleri Jorge Jesus ve Nico Kovac'la temaslar hız kazanacak.