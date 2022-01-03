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    Fenerbahçe yönetimi yaşanan hoca krizine bu hafta son vermek için kolları sıvadı

    10 Ocak'taki A.Demir maçına yeni hocayı yetiştirmek isteyen Ali Koç bizzat dümeni ele aldı... Listedeki 5 teknik adamdan birisini bitirmek için kolları sıvadı. Başkan Koç bu hafta Bilic, Löw, Kovac ve Jesus'l a bizzat görüşme kararı aldı. 4 isimden olumsuz yanıt gelirse Okan Buruk'a teklif yapılacağı da ortaya çıktı.

    5 koldan operasyon

    Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen hoca krizini çözemeyen Fenerbahçe 5 koldan operasyona başladı. Yeni teknik adamı 7 Ocak'ta oynanacak olan Adana Demirspor maçına yetiştirmek isteyen Başkan Ali Koç bizzat dümeni ele aldı.



    TEREDDÜTLERİ VAR
    Koç'un listedeki 4 yabancı teknik adam Joachim Löw, Slaven Bilic, Jorge Jesus ve Nico Kovac'la bu hafta bizzat görüşmeler yapacağı öğrenildi. Sarı- Lacivertliler'in ilk hedefi, Türkiye'ye yabancı olmayan Löw veya Bilic'ten birisini ikna edebilmek.



    İki hocaya resmi teklifler yapılırken, henüz iş imza aşamasına gelemedi. Löw devre arasında takım çalıştırma konusunda tereddütler yaşarken, Bilic'in Çin'de devam eden sözleşmesiyle ilgili sorun çözülebilmiş değil. Ali Koç iki hocayla ilgili pürüz çözülemezse gündemin sıcak isimleri Jorge Jesus ve Nico Kovac'la temaslar hız kazanacak.



        MALİYETLERİ FAZLA
        Ancak her iki teknik adamın da yüksek maliyetleri olduğu gelen bilgiler arasında. 4 yabancı teknik adam için bastıran Fenerbahçe'nin listesine bir de yerli hoca eklediği ortaya çıktı.



        Başkan Ali Koç'un Okan Buruk'la da bu hafta içinde yüz yüze görüşme yapabileceği gelen bilgiler arasında.

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