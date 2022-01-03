Beşiktaş'ta 7 milyon liralık hüsran: Kenan Karaman

Beşiktaş'ta bu sezon birçok oyuncu beklentilerin altında kalırken onlardan biri de milli takımda forma giyen Kenan Karaman'dı…
Siyah-Beyazlılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu sezonun ilk yarısında 19 karşılaşmada forma giydi ve sadece 1 asist üretti. Süper Lig'de 13, Şampiyonlar Ligi'nde 5 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giyen Kenan Karaman'ın performansı teknik heyeti de düşündürüyor.
Beşiktaş'tan yıllık 900 bin Euro kazanan Kenan Karaman sezonun ilk yarısında 7 milyon lirayı cebine indirmiş oldu. Kenan Karaman'ın sezonun ikinci yarısına özel antrenmanlarla hazırlandığı ve kendini ispat etmek için çok hırslı olduğu öğrenildi.