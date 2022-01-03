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    • Spor
    • 03.01.2022 12:09
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    • 03.01.2022 12:24
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    Beşiktaş'ta 7 milyon liralık hüsran: Kenan Karaman

    Beşiktaş’ta bu sezon birçok oyuncu beklentilerin altında kalırken onlardan biri de milli takımda forma giyen Kenan Karaman’dı. Yıllık 900 bin euro (7 milyon TL) kazanan Karaman taraftarların tepki gösterdiği futbolcuların başında geliyor.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Beşiktaş’ta 7 milyon liralık hüsran

    Beşiktaş'ta bu sezon birçok oyuncu beklentilerin altında kalırken onlardan biri de milli takımda forma giyen Kenan Karaman'dı…

    Siyah-Beyazlılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu sezonun ilk yarısında 19 karşılaşmada forma giydi ve sadece 1 asist üretti. Süper Lig'de 13, Şampiyonlar Ligi'nde 5 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giyen Kenan Karaman'ın performansı teknik heyeti de düşündürüyor.

    Beşiktaş'tan yıllık 900 bin Euro kazanan Kenan Karaman sezonun ilk yarısında 7 milyon lirayı cebine indirmiş oldu. Kenan Karaman'ın sezonun ikinci yarısına özel antrenmanlarla hazırlandığı ve kendini ispat etmek için çok hırslı olduğu öğrenildi.

        Kenan Karaman, sezon başında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 2.4 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

        27 yaşındaki futbolcu 31 kez milli formayı giyerken 6 kez fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-Beyazlı taraftarların sezonun ilk yarısı için tepki gösterdiği futbolcuların başında Kenan Karaman ve Alex Teixeira geliyor.
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