Beşiktaş'ta 7 milyon liralık hüsran: Kenan Karaman

Beşiktaş'tan yıllık 900 bin Euro kazanan Kenan Karaman sezonun ilk yarısında 7 milyon lirayı cebine indirmiş oldu. Kenan Karaman'ın sezonun ikinci yarısına özel antrenmanlarla hazırlandığı ve kendini ispat etmek için çok hırslı olduğu öğrenildi.