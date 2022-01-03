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    Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ada yolcusu! Watford talip oldu

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida'ya Premier Lig ekibi Watford talip oldu. 1.6 milyon Euro alacağı olan Hırvat stoper, bu paradan vazgeçerse transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.

    Vida ada yolcusu

    Sezon başında Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katan Watford, ara transfer dönemi hedefini de Türkiye'den belirledi. Watford, Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.



    RAİIERİ ÇOK İSTİYOR
    İngiliz gazetesi Daily Mail, Watford Menajeri Claudio Ranieri'nin Hırvat stoper Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istediğini manşetlerine taşıdı. 2017- 18 sezonunun ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş kadrosuna katılan Domagoj Vida'nın Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezon Beşiktaş forması altında 18 maça çıkan Vida ile yeni sözleşme görüşmelerinden henüz resmî anlamda olumlu bir sonuç çıkmazken Watford'un devre arasında bu transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.



    BU HAFTA ÇOK KRİTİK
    Yıllık 3.2 milyon Euro ücreti olan Vida'nın Beşiktaş'tan yaklaşık 1.6 milyon Euro alacağı olduğu, bu paradan vazgeçmesi karşılığında yönetimin bu transfere izin verebileceği belirtiliyor. Kesin durumun bu hafta içinde Vida ile yapılacak görüşmelerin ardından ortaya çıkacağı, Hırvat stoperden ciddi ücret indirimi isteneceği de gelen haberler arasında.



        YÖNETİM KARAR AŞAMASINDA
        Beşiktaş yönetimi Vida ile sözleşme uzatmak istemesine karşın görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Sezon sonunda serbest kalacak olan Vida'nın alacağı olan 1.6 milyon Euro'dan vazgeçerek Watford'a gitmesi Beşiktaş için iyi bir seçenek olabilir.

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