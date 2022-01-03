Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ada yolcusu! Watford talip oldu





BU HAFTA ÇOK KRİTİK

Yıllık 3.2 milyon Euro ücreti olan Vida'nın Beşiktaş'tan yaklaşık 1.6 milyon Euro alacağı olduğu, bu paradan vazgeçmesi karşılığında yönetimin bu transfere izin verebileceği belirtiliyor. Kesin durumun bu hafta içinde Vida ile yapılacak görüşmelerin ardından ortaya çıkacağı, Hırvat stoperden ciddi ücret indirimi isteneceği de gelen haberler arasında.