Trabzonspor pusuda bekliyor! Ferdi Kadıoğlu için hamle gelecek...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için pusuda bekliyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken iç transferde genç yıldızların durumu merak ediliyor.
Sarı-Lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili henüz bir hamle yapmadı.
TRABZONSPOR FERDİ KADIOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİR
Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile kısa bir süre içerisinde görüşme yapması bekleniyor.
Fenerbahçe genç yıldıza yeni sözleşme için şartlarını sunacak, anlaşma zemini arayacak.
Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Trabzonspor'un harekete geçeceği öğrenildi.