Süper Lig'de en çok değer kazanan ve değeri en çok düşen futbolcular

Süper Lig'de 2021 yılının en çok değer kazanan futbolcusu belli oldu. Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Attila Szalai bu alanda zirveyi kimseye kaptırmadı. Macar stoper 1 Ocak tarihinde 800 bin Euro olan piyasa değerini 11 milyon Euro'ya çıkardı ve 10.2 milyon Euro'luk artışla ilk sırada yer aldı.
Szalai'nin ardından ikinci sırada Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu geldi. Genç eldiven fiyatını 1.3 milyon Euro'dan 8.5 milyon Euro'ya yükseltti. Böylece 1 yılda 7.2 milyon Euro değer kazanmış oldu.
3. sırada yine Beşiktaş'tan Cyle Larin yer aldı. Kanadalı forvet 6 milyon Euro'luk bir artışla piyasa değerini 5.5 milyon Euro'dan 11.5 milyon Euro'ya çıkardı.