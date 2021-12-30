Süper Lig'de en çok değer kazanan ve değeri en çok düşen futbolcular

Süper Lig'de 2021 yılının en çok değer kazanan futbolcusu belli oldu. Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Attila Szalai bu alanda zirveyi kimseye kaptırmadı. Macar stoper 1 Ocak tarihinde 800 bin Euro olan piyasa değerini 11 milyon Euro'ya çıkardı ve 10.2 milyon Euro'luk artışla ilk sırada yer aldı.