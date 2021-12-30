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    • 30.12.2021 11:17
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    • 30.12.2021 11:30
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    Süper Lig'de en çok değer kazanan ve değeri en çok düşen futbolcular

    Süper Lig'de ilk yarı geride kaldı. 2021 yılında en çok değer kazanan ve değeri en çok düşen futbolcular da belli oldu. En çok değer kazanan futbolcu Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai olurken Szalai, piyasa değerini 800 bin Eurodan 11 milyon Euroya çıkararak 14'e katlamış oldu. Değeri en çok düşen futbolcu ise Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic oldu. Miralem Pjanic'in değeri tam 32 milyon Euro düştü. İşte Süper Lig'de en çok değer kazanan ve değeri en çok düşen futbolcular...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Süper Lig’de değeri en çok artan ve düşen futbolcular

    Süper Lig'de 2021 yılının en çok değer kazanan futbolcusu belli oldu. Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Attila Szalai bu alanda zirveyi kimseye kaptırmadı. Macar stoper 1 Ocak tarihinde 800 bin Euro olan piyasa değerini 11 milyon Euro'ya çıkardı ve 10.2 milyon Euro'luk artışla ilk sırada yer aldı.

    Szalai'nin ardından ikinci sırada Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu geldi. Genç eldiven fiyatını 1.3 milyon Euro'dan 8.5 milyon Euro'ya yükseltti. Böylece 1 yılda 7.2 milyon Euro değer kazanmış oldu.

    3. sırada yine Beşiktaş'tan Cyle Larin yer aldı. Kanadalı forvet 6 milyon Euro'luk bir artışla piyasa değerini 5.5 milyon Euro'dan 11.5 milyon Euro'ya çıkardı.

        Galatasaray'ın ele avuca sığmayan yeteneği Kerem Aktürkoğlu, 1 Ocak'ta 350 bin Euro olan fiyatını 6 milyon Euro'ya çıkardı. Genç yıldız böylece 5.65 milyon Euro'luk bir yükselişe imza attı.

        Listenin 5. sırasında Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır yer aldı. Genç eldivenin yıl başında 11 milyon Euro olan piyasa değeri 5 milyon Euro'luk bir artışla 16 milyon Euro'ya geldi.

        En çok düşenler listesinin ilk iki sırasında ise Beşiktaşlı yıldızlar yer aldı. Barcelona'dan transferi büyük ses getiren ancak beklentilerin altında kalan Miralem Pjanic tam 32 milyon Euro'luk bir düşüş yaşadı. Boşnak yıldızın 1 Ocak'ta 50 milyon Euro olan değeri 18 milyon Euro'ya geriledi.

            İkinci sıradaki Alex Teixeira'nın fiyatı 12 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'luk bir düşüşle 6.5 milyon Euro'ya geriledi.

            Başakşehir'in yıldızı Edin Visca da Teixeira gibi 5.5 milyon Euro'luk bir değer kaybı yaşadı. Boşnak futbolcunun fiyatı 11.5 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya düştü.

            Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür uzun süren sakatlığının ardından çok iyi bir form yakalasa da yılın en çok değer kaybedenleri arasına 4. sıradan girdi. Yıldız futbolcunun fiyatı 5 milyon Euro'luk bir gerilemeyle 11 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya indi.

                Listenin 5. sırasında ise sürpriz bir isim yer aldı. Yeni Malatyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mounir Chouiar'ın 1 Ocak'ta 9 milyon Euro olan değeri 4.2 milyon Euro'luk gerilemeyle 4.8 milyon Euro'ya geldi.
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