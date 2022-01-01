Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı genç futbolcusu Yunus Akgün için İtalyan basını çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Dev kulüplerin Yunus Akgün'ün peşinde olduğunu belirten İtalyan medyası başarılı oyuncuyu "Yeni Cengiz Ünder" olarak tanıttı.

YUNUS AKGÜN AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın sezon başında gelişimini tamamlaması adına yeniden Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün'ün yükselen performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.