Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı genç futbolcusu Yunus Akgün için İtalyan basını çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Dev kulüplerin Yunus Akgün'ün peşinde olduğunu belirten İtalyan medyası başarılı oyuncuyu "Yeni Cengiz Ünder" olarak tanıttı.
YUNUS AKGÜN AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Galatasaray'ın sezon başında gelişimini tamamlaması adına yeniden Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün'ün yükselen performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.
ROMA VE LAZİO YAKINDAN İLGİLENİYOR
İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan haberde Yunus Akgün'ü Fiorentina, Lazio ve Roma gibi İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği öne sürüldü.
"YENİ CENGİZ ÜNDER"
Yunus ile ilgili haberde ayrıca 21 yaşındaki kanat oyuncusundan "Yeni Cengiz Ünder" olarak bahsedildi.