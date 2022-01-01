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    • Spor
    • 01.01.2022 20:38
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    • 01.01.2022 20:52
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    İtalyanlar Yunus Akgün'ün peşine düştü: "Yeni Cengiz Ünder"

    Galatasaray’ın Adana Demirspor’a kiraladığı genç futbolcusu Yunus Akgün için İtalyan basını çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Yunus Akgün'ü bir dönem Roma'da fırtınalar estiren Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e benzeten İtalyanlar, Yunus Akgün'ü Fiorentina, Lazio ve Roma gibi İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği öne sürdü. 21 yaşındaki kanat oyuncusundan "Yeni Cengiz Ünder" olarak bahsedildi.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    İtalyanlar Yunus Akgün’ün peşine düştü

    Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı genç futbolcusu Yunus Akgün için İtalyan basını çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Dev kulüplerin Yunus Akgün'ün peşinde olduğunu belirten İtalyan medyası başarılı oyuncuyu "Yeni Cengiz Ünder" olarak tanıttı.

    YUNUS AKGÜN AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
    Galatasaray'ın sezon başında gelişimini tamamlaması adına yeniden Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün'ün yükselen performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

    ROMA VE LAZİO YAKINDAN İLGİLENİYOR
    İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan haberde Yunus Akgün'ü Fiorentina, Lazio ve Roma gibi İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği öne sürüldü.

    "YENİ CENGİZ ÜNDER"
    Yunus ile ilgili haberde ayrıca 21 yaşındaki kanat oyuncusundan "Yeni Cengiz Ünder" olarak bahsedildi.

        Adı Avrupa'nın önemli takımları ile anılan Yunus bu sezon Adana Demirspor forması ile Süper Lig'de 16 maçta 5 gol atıp 4 de asist yaptı.

        Genç oyuncu bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a karşı oynadığı maçta da iki kez ağları sarstı.

        Son dönemde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 2 milyon 100 bin Euro.
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