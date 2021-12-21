Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY | CANLI
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
11'LER
ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli (Muhtemel)
GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed
TAKIMLARIN SIRALAMASI
Galatasaray Süper Lig'de 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Galatasaray 24 puanla haftaya 11. sırada girdi.
Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet gördü. 26 puan elde eden Adana Demirspor 7. sırada yer alıyor.