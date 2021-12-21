TAKIMLARIN SIRALAMASI

Galatasaray Süper Lig'de 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Galatasaray 24 puanla haftaya 11. sırada girdi.





Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet gördü. 26 puan elde eden Adana Demirspor 7. sırada yer alıyor.