Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.12.2021 17:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.12.2021 18:58
    ABONE OL

    Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI SKOR

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI

    Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

    Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY | CANLI
    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    11'LER
    ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli (Muhtemel)

    GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed

    TAKIMLARIN SIRALAMASI
    Galatasaray Süper Lig'de 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Galatasaray 24 puanla haftaya 11. sırada girdi.



    Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet gördü. 26 puan elde eden Adana Demirspor 7. sırada yer alıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Elektrik faturalarında yeni dönem!
    Haberler Spor Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI SKOR
        SON DAKİKA