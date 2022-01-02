Hull City eski sahibi kim? Hull City hangi ligde oynuyor, puan durumu nasıl? Acun Ilıcalı Hull City'i ne kadara satın aldı? Hull City değeri...

Acun Ilıcalı, bir süredir peşinde olduğu İngiliz futbol kulübü Hull City'yi satın aldığını açıklamasının ardından futbol klübü hakkında araştırmalar hız kazandı. Hull City'in değeri, başkanı ve diğer bir çok soruya yanıt aranıyor. Vatandaşlar Ilıcalı'nın bu klüp için ne kadar harcadığını merka ediyor. Peki Hull City puan durumu? Acun Ilıcalı Hull City'i ne kadara satıl aldı? Hull City eski sahibi kim? Hull City hangi ligde oynuyor? İşte tüm bilgiler...
ACUN ILICALI HULL CİTY'İ NE KADAR SATIN ALDI?
Acun Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz" duyurusunu yaptı.
HULL CİTY PUAN DURUMU
Hull City AFC (Hull City) Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Kuruluş tarihi 1904'tür. Teknik Direktörü Grant McCann'dır. Sahibi Assem Allam'dır. Temsil ettiği yer Kingston upon Hull, Birleşik Krallık'tır.
CHAMPİONSHİP - 2021/2022
# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5
17 Birmingham Birmingham 23 7 6 10 22 30 -8 27 B G M B M
18 Bristol City Bristol City 24 7 6 11 27 37 -10 27 M G B M M
19 Hull City Hull City 24 6 5 13 20 29 -9 23 G B B M M
20 Cardiff Cardiff 23 6 4 13 25 42 -17 22 M G M B M
21 Reading Reading 22 8 3 11 27 34 -7 21 B M G B M