Gündeme bomba gibi düşen transfer haberi! Galatasaray’ın peşinde olduğu Gedson Fenerbahçe'ye teklif edildi

Ara transfer döneminin start almasına sayılı günler kala son derece ilginç gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Gedson Fernandes Fenerbahçe'ye teklif edildi. Teklif oyuncunun menajeriu tarafından yapıldı.
BENFİCA KESİN SATACAK
2023 yılı haziranına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan Gedson, Portekiz kulübü tarafından gözden çıkartılmış ve satış listesine konulmuştu. Ancak Galatasaray'ın teklifi maddi açıdan yetersiz kalınca devreye Gedson'un menajerinin girdiği ifade edildi. Fenerbahçeli kurmaylar kendilerine gelen bu öneri karşısında düşünmek için süre isediler. Karar olumlu olursa Gedson çubuklu formayı giyecek. Fenerbahçe'nin Gedson'un bonservisi için yaklaşık 4.5 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkartabileceği de gelen haberler arasında.
MAAŞI AZ BULDULAR!
Galatasaray'ın yabancı fubolcuların maaşı için tavan fiyatı 900 bin Euro olarak belirlediği, Gedson'un menajerinin de bu nedenle Fenerbahçe ile temasa geçtiği öne sürülüyor. Merkez orta sahada forma giyen Gedson Fernandes'in 2019 yılında piyasa değeri 22 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.