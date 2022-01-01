Gündeme bomba gibi düşen transfer haberi! Galatasaray’ın peşinde olduğu Gedson Fenerbahçe'ye teklif edildi





BENFİCA KESİN SATACAK

2023 yılı haziranına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan Gedson, Portekiz kulübü tarafından gözden çıkartılmış ve satış listesine konulmuştu. Ancak Galatasaray'ın teklifi maddi açıdan yetersiz kalınca devreye Gedson'un menajerinin girdiği ifade edildi. Fenerbahçeli kurmaylar kendilerine gelen bu öneri karşısında düşünmek için süre isediler. Karar olumlu olursa Gedson çubuklu formayı giyecek. Fenerbahçe'nin Gedson'un bonservisi için yaklaşık 4.5 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkartabileceği de gelen haberler arasında.