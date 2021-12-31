Beşiktaş’ta Süper Kupa finali öncesi koronavirüs depremi

Süper Kupa finali için Katar'a gitme hazırlığı yapan Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.



İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.



Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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