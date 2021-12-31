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    • Spor
    • 31.12.2021 20:43
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    • 31.12.2021 20:43
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    Beşiktaş'ta Süper Kupa finali öncesi koronavirüs depremi

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Kupa finali için Katar'a gitme hazırlığı yapan Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    Beşiktaş’ta Süper Kupa finali öncesi koronavirüs depremi

    Süper Kupa finali için Katar'a gitme hazırlığı yapan Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    İŞTE O AÇIKLAMA:
    Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

    Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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