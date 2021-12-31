Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu yıldız bir kanat oyuncusuyla takviye etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Öne çıkan isimler ise Bodo Glimt forması giyen 23 yaşındaki Ola Solbakken ve Rosenborg'un 20 yaşındaki yıldızı Emil Konradsen Ceide... Norveç basını, Galatasaray'ın Bodo Glimt'e 40 milyon kron (Yaklaşık 3.9 milyon Euro) teklif ettiğini yazdı. Haberde, Bodo Glimt'in bu rakamı az bulduğu ve 70 milyon kron (Yaklaşık 6.8 milyon Euro) istediği belirtildi. İki kulüp arasında pazarlıkların kıran kırana sürdüğü de kaydedildi. Solbakken, bu sezon Norveç ekibinde 36 maça çıktı. 11 gol atarken 8 de asist üretti...