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    • Spor
    • 30.12.2021 19:27
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    • 30.12.2021 20:00
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    Kim Min-jae ve Attila Szalai'den sonra şimdi de Marcel Tisserand! Fransız ekibi peşine düştü

    Fenerbahçe'nin savunması dağılmak üzere... Fenerbahçe’nin stoperleri Kim Min-Jae ve Attila Szalai’den sonra Marcel Tisserand da Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Savunmanın vazgeçilmezleri olan Kim Min-jae ve Attila Szalai'nin talipleri artarken Kongolu stoperi Marcel Tisserand'a Fransız ekibi Saint Etienne'den teklif geleceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Fener’in savunması dağılmak üzere!

    Fenerbahçe'nin stoperleri Kim Min Jae ve Attila Szalai'den sonra Marcel Tisserand da Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

    Kongolu stopere Fransa Ligi'nin köklü kulüplerinden Saint Etienne'nin talip olduğu öğrenildi.

    DEVRE ARASINDA MARCEL TİSSERAND İÇİN FENER'İN KAPISI ÇALINACAK
    Fransız medyasındaki haberlere göre Saint Etienne devre arasında Tisserand'ın transferi için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.

    Tecübeli oyuncu 2020 yılında Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg'tan 4 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

    Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tisserand, 32 kez Kongo Milli Takım forması giydi.

        PİYASA DEĞERİ 3,2 MİLYON
        Sarı-Lacivertliler'de bu sezon 12 Süper Lig maçında forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun golü bulunmuyor.

        Süper Lig'e adım attığında 6 milyon Euro piyasa değeri olan Tisserand'ın şu anki piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.

        Fransızların Ocak ayı içerisinde Fenerbahçe'ye ne kadarlık transfer teklifi yapacağı da merak konusu oldu.

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