Kim Min-jae ve Attila Szalai'den sonra şimdi de Marcel Tisserand! Fransız ekibi peşine düştü

Fenerbahçe'nin stoperleri Kim Min Jae ve Attila Szalai'den sonra Marcel Tisserand da Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
Kongolu stopere Fransa Ligi'nin köklü kulüplerinden Saint Etienne'nin talip olduğu öğrenildi.
DEVRE ARASINDA MARCEL TİSSERAND İÇİN FENER'İN KAPISI ÇALINACAK
Fransız medyasındaki haberlere göre Saint Etienne devre arasında Tisserand'ın transferi için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.
Tecübeli oyuncu 2020 yılında Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg'tan 4 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tisserand, 32 kez Kongo Milli Takım forması giydi.