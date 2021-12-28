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Avrupa devleri Attila Szalai'nin peşinde! Macar stoper için en istekli kulüp Napoli

Teknik direktör belirsizliği nedeniyle ara transfer dönemi öncesi sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi Attila Szalai. Gösterdiği müthiş performans sonrası Avrupa devlerini peşine takan Macar stoper için en istekli kulüp Napoli.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
28.12.2021 11:47 - Son Güncelleme: 28.12.2021 11:48
Avrupa devleri Attila Szalai’nin peşinde! Macar stoper için en istekli kulüp Napoli

Devre arasında savunmasına takviye yapmak isteyen İtalyan ekibinin kısa süre içinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Napoli'de transfer operasyonunun başında tanıdık bir isim, Cristiano Giuntoli bulunuyor.

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Avrupa devleri Attila Szalai’nin peşinde! Macar stoper için en istekli kulüp Napoli

İtalyan kulübünün sportif direktörü Giuntoli 2019 yılında Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ın transfer edilmesinde başrol oynamıştı.

Avrupa devleri Attila Szalai’nin peşinde! Macar stoper için en istekli kulüp Napoli

Bizzat İstanbul'a gelerek hem Sarı-Lacivertliler hem de Makedon yıldızla yüz yüze görüşmeler yapan Giuntoli'nin bu kez Szalai için düğmeye bastığı öğrenildi.

Avrupa devleri Attila Szalai’nin peşinde! Macar stoper için en istekli kulüp Napoli

Giuntoli'nin ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek Macar futbolcu için Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.

Avrupa devleri Attila Szalai’nin peşinde! Macar stoper için en istekli kulüp Napoli

Çizme basınında yer alan haberlere göre Napoli ilk planda 12 milyon Euro'luk teklifte bulunmayı planlıyor.

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