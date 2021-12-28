Avrupa devleri Attila Szalai'nin peşinde! Macar stoper için en istekli kulüp Napoli
Teknik direktör belirsizliği nedeniyle ara transfer dönemi öncesi sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi Attila Szalai. Gösterdiği müthiş performans sonrası Avrupa devlerini peşine takan Macar stoper için en istekli kulüp Napoli.
28.12.2021 11:47
- Son Güncelleme: 28.12.2021 11:48
Devre arasında savunmasına takviye yapmak isteyen İtalyan ekibinin kısa süre içinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Napoli'de transfer operasyonunun başında tanıdık bir isim, Cristiano Giuntoli bulunuyor.
İtalyan kulübünün sportif direktörü Giuntoli 2019 yılında Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ın transfer edilmesinde başrol oynamıştı.
Giuntoli'nin ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek Macar futbolcu için Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.
Çizme basınında yer alan haberlere göre Napoli ilk planda 12 milyon Euro'luk teklifte bulunmayı planlıyor.