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    • Spor
    • 30.12.2021 20:34
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    • 30.12.2021 20:34
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    Beşiktaş Altay canlı maç izle! A SPOR TV Beşiktaş - Altay maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Ziraat Türkiye Kupası son sürat devam ediyor. Bugün Beşiktaş ve Altay karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanan maçı Ali Şansalan yönetecek. Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu. Bu sene de galibiyet arayan Beşiktaş Altay maçında namağlup olmak istiyor. Taraftarlar maç hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Beşiktaş - Altay maçını haberimizden canlı olarak izleyebilir ve takip edebilirsiniz!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Altay canlı maç izle!

    Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonun kupa şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Altay'ı kendi sahasında ağırlıyor. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Altay Ziraat Türkiye Kupası maçını A Spor'dan ve takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Altay maçına ilişkin detaylar!

    Geçen sezonun kupa şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Vodafone Park'ta Altay'ı ağırlıyor. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan. Beşiktaş - Altay Ziraat Türkiye Kupası maçını A Spor'dan ve takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Altay maçına ilişkin tüm detaylar...

    Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur mücadelesinde Beşiktaş, evinde İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Vodafone Park'ta hakem Ali Şansalan yönetiminde oynana mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.

    Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

    Beşiktaş - Altay Ziraat Türkiye Kupası maçını A Spor'dan ve takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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    BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Montero, Umut Meraş, Josef, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Güven Yalçın, Batshuayi

    ALTAY: Cihan Topaloğlu, Eric, Thiam, Cebrail Karayel, Naderi, Zeki Yıldırım, Thaciano, Ceyhun Gülselam, Kappel, Rodriguez, Rayan



        GEÇEN SEZONUN KUPA ŞAMPİYONU
        Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.

        Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak.



        Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

        Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

        İZMİR'DEKİ MAÇI ALTAY KAZANMIŞTI
        Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.
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        Beşiktaş - Altay | CANLI İZLE
        Haberler Spor Beşiktaş Altay canlı maç izle! A SPOR TV Beşiktaş - Altay maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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