Beşiktaş Altay canlı maç izle! A SPOR TV Beşiktaş - Altay maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur mücadelesinde Beşiktaş, evinde İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Vodafone Park'ta hakem Ali Şansalan yönetiminde oynana mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.



Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.



Beşiktaş - Altay Ziraat Türkiye Kupası maçını A Spor'dan ve takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Montero, Umut Meraş, Josef, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Güven Yalçın, Batshuayi



ALTAY: Cihan Topaloğlu, Eric, Thiam, Cebrail Karayel, Naderi, Zeki Yıldırım, Thaciano, Ceyhun Gülselam, Kappel, Rodriguez, Rayan