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Deprem etkisi yaratacak Kim Min-jae iddiası! İtalyan devi peşinde

Deprem etkisi yaratacak Kim Min-jae iddiası... Fenerbahçe'nin savunmadaki önemli isimlerinden olan Kim Min-jae ile ilgili ses getirecek bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçeli Attila Szalai için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken bu kez ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Lacivertliler'in bir başka stoperi Kim-Min Jae ile ilgili flaş bir haberi takipçilerine duyurdu. İşte o iddianın detayları...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
29.12.2021 19:34 - Son Güncelleme: 29.12.2021 19:39
Deprem etkisi yaratacak Kim Min-jae iddiası! İtalyan devi peşinde

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min-jae ile ilgili deprem etkisi yaratacak bir iddia gündeme geldi.

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Deprem etkisi yaratacak Kim Min-jae iddiası! İtalyan devi peşinde

Fenerbahçeli Attila Szalai için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken bu kez ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Lacivertliler'in bir başka stoperi Kim-Min Jae ile ilgili flaş bir haberi takipçilerine duyurdu.

Deprem etkisi yaratacak Kim Min-jae iddiası! İtalyan devi peşinde

İTALYAN GAZETECİ DI MARZIO'DAN KİM-MİN JAE

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi Napoli'nin transfer etmek istediğini öne sürdü.

Deprem etkisi yaratacak Kim Min-jae iddiası! İtalyan devi peşinde

NAPOLI'NIN İLK HEDEFİ KİM MİN-JAE

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti'inin Koulibaly'nin Afrika Kupası'na gidecek olması sebebiyle savunmaya takviye istediği belirtilirken, Napoli'nin ilk hedefinin Fenerbahçeli Kim Min-Jae olduğu iddia edildi.

Deprem etkisi yaratacak Kim Min-jae iddiası! İtalyan devi peşinde

Takımın bir diğer stoperi Attila Szalai için de önemli teklifler alan Fenerbahçe yönetiminin, Kim-Min Jae'yi devre arasında satmaya ise sıcak bakmadığı biliniyor.

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