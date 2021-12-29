Deprem etkisi yaratacak Kim Min-jae iddiası! İtalyan devi peşinde
Deprem etkisi yaratacak Kim Min-jae iddiası... Fenerbahçe'nin savunmadaki önemli isimlerinden olan Kim Min-jae ile ilgili ses getirecek bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçeli Attila Szalai için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken bu kez ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Lacivertliler'in bir başka stoperi Kim-Min Jae ile ilgili flaş bir haberi takipçilerine duyurdu. İşte o iddianın detayları...
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min-jae ile ilgili deprem etkisi yaratacak bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçeli Attila Szalai için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken bu kez ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Lacivertliler'in bir başka stoperi Kim-Min Jae ile ilgili flaş bir haberi takipçilerine duyurdu.
İTALYAN GAZETECİ DI MARZIO'DAN KİM-MİN JAE
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi Napoli'nin transfer etmek istediğini öne sürdü.
NAPOLI'NIN İLK HEDEFİ KİM MİN-JAE
Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti'inin Koulibaly'nin Afrika Kupası'na gidecek olması sebebiyle savunmaya takviye istediği belirtilirken, Napoli'nin ilk hedefinin Fenerbahçeli Kim Min-Jae olduğu iddia edildi.
Takımın bir diğer stoperi Attila Szalai için de önemli teklifler alan Fenerbahçe yönetiminin, Kim-Min Jae'yi devre arasında satmaya ise sıcak bakmadığı biliniyor.