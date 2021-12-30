İstanbul’da Visca zirvesi

Süper Lig'de ilk devreyi açık ara lider tamamlayan Trabzonspor, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için girişimlerini hızlandırdı. Boşnak yıldızın menajeri Nedim Hrapovic dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Transfer netlik kazanacak

Hrapovıc'in öncelikle Medipol Başakşehir Yönetimi ile daha sonra da Trabzonspor ile masaya oturacağı öğrenildi. Bu görüşmelerden sonra transfer netlik kazanacak.

3-4 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR

Trabzonspor 3-4 milyon Euro bonservis ücretiyle transferi sonlandırmayı planlıyor. Medipol Başakşehir yüksek maliyeti nedeniyle Boşnak yıldızı elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

13 GOLE KATKISI VAR

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca bu sezon 19 maçta forma giydi. 4 gol atarken 9 da asist yaptı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.