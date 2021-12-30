Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul'da Visca zirvesi

    Medipol Başakşehir’in yıldızı Visca’nın menajeri Nedim Hrapovic dün İstanbul’a geldi. Önce Başakşehir ile masaya oturacak olan Hrapovic daha sonra ise Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapacak.

    İstanbul’da Visca zirvesi

    Süper Lig'de ilk devreyi açık ara lider tamamlayan Trabzonspor, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için girişimlerini hızlandırdı. Boşnak yıldızın menajeri Nedim Hrapovic dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu.

    Transfer netlik kazanacak
    Hrapovıc'in öncelikle Medipol Başakşehir Yönetimi ile daha sonra da Trabzonspor ile masaya oturacağı öğrenildi. Bu görüşmelerden sonra transfer netlik kazanacak.

    3-4 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR
    Trabzonspor 3-4 milyon Euro bonservis ücretiyle transferi sonlandırmayı planlıyor. Medipol Başakşehir yüksek maliyeti nedeniyle Boşnak yıldızı elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

    13 GOLE KATKISI VAR
    Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca bu sezon 19 maçta forma giydi. 4 gol atarken 9 da asist yaptı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Nebati’den önemli açıklamalar
    Haberler Spor İstanbul'da Visca zirvesi
        SON DAKİKA