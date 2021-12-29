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    • Spor
    • 29.12.2021 11:59
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    • 29.12.2021 12:04
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    Trabzonspor'dan Edin Visca harekatı: Adım adım Fırtına'ya

    Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda fırtına gibi esen lider Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gelen son haberlere göre, Bordo-Mavililer Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca konusunda bugün önemli bir adım atacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fırtına’dan Edin Visca harekatı!

    Süper Lig'de ilk yarıyı uzak ara zirvede tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-Mavililer en büyük hedeflerinden biri olan Edin Visca konusunda bugün önemli bir adım atacak.


    Boşnak yıldızın menajeri Nedim Hrapovic bugün İstanbul'da önce Başakşehir sonra da Trabzonspor'la masaya oturacak.


    PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA BÜYÜK HEYECAN YARATTI
    Bugün Edin Visca ile birlikte İstanbul'a gelecek olan Hrapovic uçaktan paylaştığı fotoğrafla büyük heyecan yarattı. Alınan bilgilere göre Başakşehir yönetimi yüksek maliyeti nedeniyle yıldız futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.


        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın eski öğrencisini ısrarla istediği ve transferin 3-4 milyon Euro seviyesinde bir rakama bitebileceği öğrenildi.


        Bugün menajer Hrapovic'in yapacağı temasların ardından Visca'nın Trabzonspor'a bir adım daha yaklaşması bekleniyor.

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