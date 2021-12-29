Trabzonspor'dan Edin Visca harekatı: Adım adım Fırtına'ya

Süper Lig'de ilk yarıyı uzak ara zirvede tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-Mavililer en büyük hedeflerinden biri olan Edin Visca konusunda bugün önemli bir adım atacak.
Boşnak yıldızın menajeri Nedim Hrapovic bugün İstanbul'da önce Başakşehir sonra da Trabzonspor'la masaya oturacak.
PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA BÜYÜK HEYECAN YARATTI
Bugün Edin Visca ile birlikte İstanbul'a gelecek olan Hrapovic uçaktan paylaştığı fotoğrafla büyük heyecan yarattı. Alınan bilgilere göre Başakşehir yönetimi yüksek maliyeti nedeniyle yıldız futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.