Denizlispor karşılaşması sonrası Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar! "Yarın sabah da başkanımla görüşeceğim"





"Bizler 24 saat yaşayan bir organizasyonun birer parçasıyız. Sadece 90 dakikalık işimiz yok. O yüzden buradan ricam sadece gördükleriniz veya size istenildiği gibi yansıtanlar üzerinden değerlendirmeyin. Bu filmi hepimiz çok gördük. Yardımcı antrenörlerimi beğenenler olmadı hiç. Ben herkesle her şeyi paylaşırım. Takviye olur mu? Olur, neden olmasın. Adamcağız ile ben hiç görüşmedim. Bizim maçlarımıza geldiğini biliyorum, demek ki bizim oyunumuzu beğeniyor, seviyor. Bana olan saygısını da biliyorum. Bize katkı vereceğine inandığım bir şey olursa donanımlı, tecrübeli veya gelecek vadeden güçlü isimlere her zaman kapımız açık. Merak etmeyin ben Galatasaray için en doğru kararı veririm. Yarın sabah da başkanımla görüşeceğim. Kendim dahil kimsenin zarar vermesine müsaade etmem. Ancak arkadaşlar konuşulacak o kadar konu var ki çok başka yerdesiniz. Arkadaşımızın bir beyanını da okudum, 'Fatih Terim'in yanında çalışırım.' gibi. Tamam eyvallah ama henüz öyle bir şeyimiz yok. Gerekirse takviye yapılır."