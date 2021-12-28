Denizlispor karşılaşması sonrası Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar! "Yarın sabah da başkanımla görüşeceğim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altaş Denizlispor'a elendikleri maçta çok sayıda gol pozisyonunu değerlendirememenin bedelini kötü bir şekilde ödediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, son dönemde istemedikleri şeyler yaşadıklarını anlatarak, "Böyle bir maçı da kaybediyoruz. Tek kale oynadığınız, 15-20 kadar pozisyon bulduğumuz bir maçı. Kaybetmenin her türlüsü aynı benim için. Böyle dominant bir oyun, oyunun her bölümünde müthiş organizasyonlarla harika pozisyonlar, akıl almaz şekilde de atılamayan goller... Oyuncularımız kendinden daha iyi pozisyonda olan kimseye pas vermedi maalesef. Bedelini kötü ödedik." diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'de de hedeflerinden uzakta olduklarını belirten Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: